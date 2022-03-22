疫苗受害救濟 藍籲從寬、從速、從簡

國民黨立法院黨團21日在立法院舉行「疫苗受害救濟求助無門」記者會，疑因施打COVID-19疫苗死亡民眾家屬出面陳情，指出在疫苗受害救濟過程面對申請繁瑣、時程太長、判定太難等問題，國民黨團要求政府面對疫苗接種受害救濟應「從寬、從速、從簡」。(中央社) 中央社

台灣民眾接種第二劑疫苗 涵蓋率逾七成，國民黨 立院黨團21日舉行記者會指出，政府在審議預防接種受害救濟過程出現四大問題，包含求助無門、申請繁瑣、時程太長、判定太難，政府面對疫苗接種受害救濟應「從寬、從速、從簡」，還給民眾公道。

本報系聯合報日前追蹤疫苗開打後一周年，許多民眾產生不良反應，但申請救濟卻頻碰壁。國民黨團總召曾銘宗指出，民眾接種疫苗若有不良反應，政府應給予較寬鬆救濟與及時補償，讓民眾安心。但衛福部數據顯示，新冠肺炎累計確診死亡人數853人，疑似接種後的不良反應事件中，有1402人死亡，迄今因不良反應而申請救濟的審議結果，高達九成被認定與接種疫苗無關。

疫苗受害家屬林世錡表示，他父親有慢性病史，去年接種第二劑莫德納 後眼睛腫大，隔一個月送醫卻出現敗血症、多重器官衰竭，12月病逝。他請求政府慰問往生者，重新審視宣傳接種政策，要以接種後往生案例為鑑，不要再讓申請受害救濟的家屬受到二次傷害。

國民黨立委陳以信建議，法務部、衛福部、法醫研究所應精進檢驗，並對預防接種受害救濟審議小組審定無關案件予以保留，待未來醫藥檢驗技術有更精進突破時重新檢視。