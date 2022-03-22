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疫苗陸續屆期 70萬劑月底銷毀 「總損失金額保密」

台灣新聞組╱台北22日電
指揮中心預估至3月底，台灣將有70多萬劑疫苗因過期而遭銷毀。(本報資料照片)
指揮中心預估至3月底，台灣將有70多萬劑疫苗因過期而遭銷毀。(本報資料照片)

台灣本土疫情「類清零」，民眾接種疫苗意願不高，平均每天僅去化5萬劑新冠疫苗，但目前各款新冠疫苗備貨量達700萬劑，指揮中心預估至3月底，將有70多萬劑因過期而遭銷毀，指揮中心發言人莊人祥表示，之前曾小量銷毀疫苗，但沒這麼大量，至於損失多少金額，則需保密。

至於國產高端疫苗，每劑逾800元(台幣，下同，約27.8美元)，被喻為全球第二貴新冠疫苗，政府購進500萬劑，去年7月起陸續供貨，指揮中心統計，共有1.3萬劑即將於4月19日到期，6月底前屆效數量則有25萬劑。

國民黨立委萬美玲月初於立法院質詢時指出，高端疫苗至今剩下超過279萬劑，恐將到期銷毀。衛福部長陳時中回應，大概6、7月就會全數到期。但衛福部曾二度展延高端期限，從6個月一路展延至12個月，原本7月到就要期的疫苗，延後至11月。據統計，截至3月20日，高端累積接種213萬890劑。目前去化速度極為緩慢，若未能及時捐贈友邦，剩下280多萬劑高端疫苗恐將面臨銷毀命運，換算金額超過23億元。

高端疫苗280萬劑11月過期，換算損失逾23億台幣。(中央社)
高端疫苗280萬劑11月過期，換算損失逾23億台幣。(中央社)

行政院長蘇貞昌昨表示，因疫情趨緩，各廠牌疫苗將面對屆期銷毀狀況，要求指揮中心與地方政府確實執行銷毀；依作業就要處理，這也是不得已的事情；但仍呼籲民眾盡可能多打疫苗，若能打滿三劑，對年長者保護力將提升很多，致死率也會下降很多，請大家打疫苗。

莊人祥初估，約70多萬劑疫苗於3月底遭銷毀，其中以配送至地方、已解凍的莫德納疫苗最多，22日及23日陸續有17.8萬劑、21.3萬劑屆效，扣除預估接種劑量，約34萬劑將銷毀。

其次為AZ疫苗，約31.2萬劑將於3月底屆效，另有7萬劑BNT疫苗也將在3月底遭到銷毀；莊人祥表示，將持續發放接種禮品，鼓勵民眾施打疫苗，增加打氣。

眾多新冠疫苗陸續遭銷毀，損失多少金額？對此，莊人祥說，「疫苗價格仍是保密狀態」；不過，各國都有屆效疫苗銷毀問題。以美國為例，採購6.87億劑，接種近6億劑，遭銷毀疫苗6500萬劑。

屆期疫苗銷毀五步驟
屆期疫苗銷毀五步驟

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