台灣境外移入連2天破百例 嘉義疫情燒進台北

台灣境外移入案例連2天破百，圖為桃園機場入境旅客，正在等候落地PCR採檢。(本報資料照片)

台灣昨新增三例本土個案及118例境外移入案例。指揮中心發言人莊人祥說，三例本土個案中，一例是日前宮廟旅遊團衍生個案，居家隔離陰轉陽；另兩例與嘉義婚宴有關，分別住在嘉義縣和台北市，疫情 燒向台北，該婚宴衍生群聚累計六人確診。境外移入病例連續兩天破百，感染科專家憂心，嘉義婚宴群聚破千人被匡列採檢，以及邊境 疫情嚴峻，台灣疫情面臨內憂外患夾擊。

本報系聯合報報導，北市個案22039為20多歲男性，到嘉義參加婚宴後，19日出現喉嚨痛症狀，自行快篩陽性，就醫後PCR採檢陽性，Ct值僅16，傳染力高，但其活動力強，足跡包括家樂福三民店、屈臣氏、士林夜市的傳統豆花店、鼎鼎香涮涮屋新北新莊富國店等。

另例嘉義縣個案22013為60多歲女性，為日前參加婚宴退休校長案21916的妻子，未參加婚宴，被匡列後採檢陽性，目前七名家屬被匡列。

莊人祥說，該婚宴賓客共計匡列209人，五人陽性，196人陰性，另八人採檢中，整起群聚案六人染疫，感染源待釐清。

此場婚宴所有賓客全改居家隔離，且疫調發現，前四名確診賓客，都坐在面對舞台的右側區域，但都未同桌，也沒坐隔壁，且首名確診者Ct值11.4，相當低，不排除在現場被傳染，但是否互相感染，待基因定序出爐。昨起耐斯大飯店餐廳也預防性停業四天。

至於前天確診的現任嘉義縣秀林國小校長，因婚宴案被列為接觸者檢測結果出爐前，還出席全縣國中小校長資訊研習，以及一場千人宴。中區指揮官黃高彬說，「這名校長身為教育者，卻做了最壞的示範。」

台北中國時報報導，台灣境外移入病例最近5天合計確診490人，其中多數是來自東南亞 的移工。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，移工入境後都住進集中檢疫所，與社區有所區隔，因此只要仍在收容上限之內，對社區風險不高。反而是台灣現仍有6條感染源不明傳播鏈，其中以嘉義婚宴群聚最讓人擔憂，因指標個案某校長足跡複雜，讓疫情充滿不確定性，很可能持續擴散。