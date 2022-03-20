境外移入病例創新高 專家：邊境開放別走回頭路

台灣境外移入病例再創新高，但專家認為邊境開放不應走回頭路。圖為桃園機場入境旅客。（記者季相儒／攝影）

入境檢疫期縮短至10天，昨為第二批新制檢疫出關日，昨新增120名境外移入案例，多達31例為檢疫新制民眾，與首日新制檢疫出關採檢陽性人數相比，增近三倍。專家表示，在疫情 可控的範圍之下，邊境 開放千萬別走回頭路，必須加強清消。邊境壓力龐大的同時，台灣內部疫情亦蠢動，嘉義婚宴群聚恐已擴散至社區，籲匡列加緊腳步。

指揮中心發言人莊人祥表示，境外移入人數暴增與同時「10天檢疫」及「14天檢疫」新舊制並行有關，篩檢相繼出爐才使確診案例數較多，維持在90例至120例左右。他預計，3月6日境外入境者，結束14天檢疫後，3月20日至21日後，確診人數就會降低。

對於入境者於居家隔離出關前再次採檢，竟有如此多人被確診。台大兒童醫院長黃立民說，應重新檢討於機場入境時採檢有無落實，是否出現鬆懈的情形，不然怎麼這麼巧，會有這麼多人於入境時都在潛伏期。至於，是否要加嚴回到14天的隔離期？黃說，只要疫情在可控制範圍，就是隨著七天、五天、三天逐步開放。

「開放邊境的腳步，已不可能再走回頭路。」黃立明說，為防止社區出現大規模疫情，第一線醫師應針對疑似感染者盡量採檢，以防診所或醫院爆發疫情；其次，務必對防疫 旅館、集中檢役所加強清消，「這已說過很多次」，以避免居家隔離期被相關人員或環境感染。

昨新增六名本土確診個案，其中嘉義縣兩例、嘉義市一例，此三例皆於3月13日和昨確診的30多歲嘉義男業務一起參加婚宴，採檢陽性確診，分別為70多歲男性、50多歲男性及70多歲女性，Ct值分別為13、14及21，目前婚宴其餘196都列為居家隔離且需要採檢，本起群聚仍須持續疫調、基因定序，以釐清感染源。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，嘉義婚宴群聚染疫事件令人擔心，因嘉義至昨天才開始加緊匡列相關接觸者，速度有點慢了，疫情恐已擴散至社區，指揮中心應持續監控社區疫情。