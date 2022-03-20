境外移入病例驚創新高 縮短檢疫添變數

台灣19日新增120例境外移入案例，創下疫情爆發以來單日新高。圖為桃園機場入境旅客。（記者季相儒／攝影）

台灣昨新增六例本土案例，分為嘉義縣市三例、桃園三例，其中嘉義確診案例引爆婚宴群聚，匡列196人，恐再釀社區感染。另增120例境外移入案例，創下疫情爆發以來單日新高。120例中有31例為3月7日後適用十天檢疫期的境外入境者，與新制首日出關確診有12例相比，昨新制確診數高出近三倍，讓檢疫期再縮短增添變數。

昨日新增六例本土個案，包含兩例為長榮清艙人員於3月18日桃機例行採檢驗出，群聚感染源仍待釐清。長榮航勤已針對工作場所以及兩人上下班的第二航廈行經動線及區域進行深度清消作業。另一例桃園個案為40多歲女性，3月16日因其他疾病就醫確診，Ct值為34，後續採檢皆陰性，研判是舊案，認為對社區影響性小。

嘉義縣市新增三案，皆於3月13日與已確診嘉義業務（案21792）共同參加婚宴，其餘參加婚宴的196人均列居家隔離進行採檢，感染源仍持續疫調及基因定序釐清。

確診者中有民雄鄉秀林國小校長，曾於3月15日參加全縣國中小校長資訊研習，篩檢 結果未出爐又參加公所舉辦全鄉村鄰長餐會，席開百桌，嘉義縣政府緊急開設篩檢站替民眾篩檢，並針對確診者未獲篩檢結果出爐就參與活動，縣府依法懲處。

境外移入案例創單日新高，指揮中心發言人莊人祥表示，目前居隔陰轉陽個案中有採「10天檢疫」或「14天檢疫」的民眾，篩檢案例數較多，預計3月20日後，僅剩10日檢疫期入境者，數字會稍微再下降。

另外，因應南韓疫情升溫，22日起增列南韓航線入境航班進行落地採驗。

台大公衛學者陳秀熙表示，境外確診數上升與近期東南亞入境比例多有關，昨確診前三名國家為緬甸 、印尼、越南 共占境外確診五成之多。尤其緬甸、越南自然感染率仍上升、確診數低報，在台灣落地採檢陽性或居檢轉陽個案仍多，需要再觀察一至兩個月較明朗。

陳秀熙表示，依照Omicron潛伏期短，檢疫期仍有機會再縮短，且就算檢疫後期個案未被篩出，其病毒量低，對社區風險影響不大，開放前需把握時間盡快施打三劑疫苗，針對自然感染風險高的國家，落地採陽者送集中檢疫所或醫院減少個案進入社區的機會，但未來則朝向居家隔離放行。