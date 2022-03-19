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疫苗救濟挨轟 陳時中：沒比國際慢

記者謝承恩、周志豪／台北19日電
新冠疫苗自去年3月22日起開打，至3月17日為止，疫苗不良反應通報達1萬8267件。圖為疫苗施打示意圖。（本報資料照片）
新冠疫苗自去年3月22日起開打，至3月17日為止，疫苗不良反應通報達1萬8267件。圖為疫苗施打示意圖。（本報資料照片）

新冠疫苗接種滿周年，但台灣疫苗接種受害救濟有「求救無門」、「申訴繁瑣」、「等待太長」、「判定太難」等四大問題，引發關注。疫情指揮中心昨逐一說明，卻多著墨於現行的行政程序。衛福部長陳時中表示，衛福部已盡量跟專家做相關溝通，跟國際相比「並不是特別慢」，強調審查程序須嚴謹且具足科學證據。

不過有不願具名的專家直言，新冠疫苗的判定難度確實很高，但每一條人命都是生命，且接種後才出現不良反應或死亡是事實，只是預防接種受害救濟(VICP)初期審議過程中，遇到高齡長者接種疫苗後死亡，多認定是慢性病所致，或拿死亡背景值判定兩者無關，感覺把長輩人命看得很低賤。

新冠疫苗自去年3月22日起開打，至3月17日止，疫苗不良反應通報達1萬8267件，至2月17日前申請疫苗接種受害救濟件數為4485件，目前僅審核294件，與疫苗相關有三件、無關有257件、無法確定為24件，審議結果無關比例達九成以上，但與一般疫苗審議結果無關比例約23％至44％，相差甚遠。

指揮中心昨發新聞稿說明被點出的四大問題，指揮中心發言人莊人祥也在疫情記者會上說明。他表示，民眾若因疑似預防接種受害情形，皆有管道可申請，無需繳費，且交由政府依法代為執行病例調閱及舉證責任，相較國外需持正面舉證資料申請，且要收費，過程已簡化。

他也強調，審議速度已加快，去年12月前，審查次數為每月一次，之後已改為二次。每案原平均需審查六個月，如今已縮短至103天。

VICP委員、台大醫院兒童感染科主治醫師呂俊毅表示，由於新冠疫苗屬短時間且廣泛性施打，接種遍及各年齡族群，需嚴謹判斷，再加上審理每起案件涉及個案的病例隱私，需逐一向醫院發文調閱，並召集委員逐案審查，再針對新冠疫苗已知的不良反應，逐一判斷是否相關，且每案皆採二次複查。

台大兒童醫院長黃立民認為，新冠疫苗接種後引發的副作用或不良反應，民眾已有認知，疫苗受害救濟審查卡關，不至於影響接種意願。

黃立民表示，但可期待專家逐步加速審查，從加快一點二倍的速度做起，慢慢讓民眾有感。

疫苗 疫情 陳時中

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