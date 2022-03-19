台入境檢疫天數縮成7天 4月中評估

台灣入境檢疫天數鬆綁，10+7方案引熱議。圖為桃園機場入境旅客等候PCR採檢。（本報資料照片）

3月7日起入境檢疫期縮短至十天，昨為首批新制檢疫民眾出關日，昨新增74例境外移入個案，其中有12例為新制檢疫民眾，疫情 指揮中心將持續觀察，最快4月中旬評估將檢疫期再縮短至七天。至於口罩 另是否再鬆綁？醫療應變組副組長羅一鈞表示，也會評估是否再解封。

台灣疫情本土昨增一例、境外增74例。本土案例為嘉義30多歲男業務，曾接種過兩劑BNT疫苗 ，發病三天自行快篩陽性，採檢確診，Ct值為11.4，感染源調查中。

74例境外移入個案，多來自越南，其中有12例為檢疫十天新制個案，Ct值介於30至36.3間。醫療應變組副組長羅一鈞表示，後續將搭配自主管理期的快篩結果，評估新制是否對社區產生威脅。

隨著邊境逐步開放，但雙北、桃園及高雄等四縣市仍禁止醫院探病、長照機構探視，民眾批評難接受，桃園民眾憂心，許久未探視失智母親，恐會認不得自己，怒批指揮中心急開放邊境，卻把長者關起來。

羅一鈞表示，北北桃高目前疫情穩定，近期將開會討論，一至二周內開放所有縣市長照機構探視、醫院探病等。而口罩規定維持到3月底，4月前會搜集各部會意見，例如空曠無人或活動工作需求等不適宜戴口罩，可提出免戴口罩配套，指揮中心也會參採，至於特定情境如拍照、唱歌戴口罩等，也會評估是否再解封。

指揮中心昨公布境外及本土各新增一例感染Omicron為中重度個案，其中一位60多歲的本土確診案例，僅打過一劑新冠疫苗，今年三月因接觸到確診者而被匡列，目前仍在負壓隔離病房治療中。

羅一鈞表示，三例中重度患者，皆為60歲以上，其中一人死亡；有二人沒完整接種疫苗，一人超過三個月沒打第三劑。

羅一鈞呼籲長者盡快接種，降低重症死亡風險。第27期疫苗預約昨中午截止，共14萬8537人預約，預約率十四點八一％。