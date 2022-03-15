入境檢疫 陳時中：朝753縮減 青少年最快4月打第3劑

台灣入境檢疫期將朝七天、五天、三天規畫，未來一個多月若疫情穩定，可望減至七天。圖為桃園國際機場。(中央社)

台灣昨新增2例新冠肺炎本土個案及73例境外移入個案。針對目前入境檢疫10日，指揮官陳時中 說，入境檢疫期將朝向「753」規畫，也就是7天、5天、3天，最後則是全免檢疫，若疫情 1個月後沒特別變化，將先縮短往7天走；至於青少年第3劑疫苗 ，最快在4月初開打。不過對於觀光業者期盼5月開放入境旅遊，仍然還太早。

雙北家庭群聚昨再增30多歲桃園男性案21440，曾與之前案21359共餐。陳時中說，該案病毒量低且N抗體呈陽性，恐非此群聚感染源頭，仍暫列不明傳播鏈。

至於另個20多歲女性案21497，住基隆，為台北市5分埔服飾店「禾荷HERHER」女店員，自行快篩呈陽性，主動通報，且感染源不明，Ct值僅13.1，目前匡列8人。

此外，中國大陸13日新增確診病例1437例，最嚴重的是吉林、山東、廣東三省，而多數台商的聚居地東莞，也宣布封城。針對大陸的狀況，陳時中表示，這兩年確實大陸疫情相對沒有傳出來，但大陸案例統計複雜，觀察相對困難，最近也確實有幾波疫情正在燃燒中。同時，香港疫情也在持續延燒，死亡人數持續增加。

而對於台大公衛教授陳秀熙指台灣第三劑覆蓋率不到五成，若持續不接種，到5月群體免疫力將低於五成，將不利於國門開放。

陳時中表示，第三劑打的如果太低的話當然是會影響國門開放，但台灣整體方向是往開放走，目前第三劑覆蓋率約46%，到5月中還有兩個月，相信到那時候第三劑會超過五成。陳時中進一步表示，現在談全面解封當然是言之過早，無法預先去訂定解封時間。

指揮中心日前宣布從3月10日起至4月10日，針對65歲以上長者加碼新冠肺炎疫苗獎勵金至500元(台幣，下同，約17美元)。但有醫師建議應直接發1500元，才有催種效果。陳時中表示，獎勵越大當然鼓勵效果越多，但加碼到500元也有一些效果，第一天就增加將近5000人，以5000人來看也要支出250萬元，經費上也需要考慮。

目前台灣新冠肺炎覆蓋率第一劑為83.19％、77.62％、追加劑為46.63％。陳時中說，本來就願意打的人都打得差不多了，獎勵評估已經不少，地方也有加碼，會思考其他方法吸引更多人接種。

除了長者接種疫苗外，青少年第三劑何時開打？陳時中表示，青少年疫苗接種等專家會議通過後，最快也要4月初才會開打。