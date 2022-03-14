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疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

染疫重症長者易失智 台第3劑進度慢 醫師籲完整接種

記者邱宜君／台北14日電
研究顯示，重症長者染疫一年後，一成五確診失智症、兩成五出現輕度認知功能障礙，專家提醒，銀髮族務必完整接種。（本報資料照片）
研究顯示，重症長者染疫一年後，一成五確診失智症、兩成五出現輕度認知功能障礙，專家提醒，銀髮族務必完整接種。（本報資料照片）

指揮中心公布最新疫苗接種率，台東縣在50歲以上年齡層族群中，第三劑接種率最低，75歲以上者僅三成八，而花蓮縣則為倒數第二。美國期刊證實，重症長者染疫一年後，一成五確診失智症、兩成五出現輕度認知功能障礙，專家提醒，接種疫苗有助於維持認知功能，銀髮族務必完整接種。

疾管署3月7日統計資料顯示，全台75歲以上長者中，只有半數已完成第三劑接種，65到74歲為六成五，50到64歲為五成四。在各縣市中，連江縣接種率最高。追加劑接種率最低的「欠打」縣市為台東縣，其次為花蓮縣。

最新一期「美國醫學會期刊」研究顯示，重症長者出院後一年被診斷為失智症比率來到一成五，而輕症或未感染的60歲以上長者失智比率卻不到1%；重症長者出院一年後，四分之一被診斷出輕度認知功能障礙，而輕症及未感染的老年族群則為5%。

失智症權威、台大醫院神經部主任邱銘章表示，臨床確定新冠肺炎患者在急性期和亞急性期時，認知功能受到短期傷害，但並非新冠重症特有現象，不少老人因肺炎、泌尿道感染住院後，腦部認知功能明顯較差，原因在於發炎物質可能干擾大腦神經傳導物質，促進類澱粉蛋白沉積。

新冠疫情是否掀起另一失智海嘯？邱銘章說，「這很值得長期觀察」，強烈建議民眾完整接種疫苗，預防重症。

第三劑接種 何處進度慢 製表／醫藥組
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失智 疫苗 醫學

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