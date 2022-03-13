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喘、疲勞、健忘… 3成染疫者有後遺症

記者謝承恩、陳雨鑫／台北13日電
國際疫情趨緩，但仍有近三成民眾飽受新冠後遺症痛苦。（記者黃仲裕／攝影）
國際疫情趨緩，但仍有近三成民眾飽受新冠後遺症痛苦。（記者黃仲裕／攝影）

目前台灣新冠病例已逾2萬例，全民關注長新冠後遺症。台北醫學大學附設醫院統計，確診者出現後遺症中，以「喘」最多，其次為健忘、疲勞，且隨著Omicron變異株出現，染疫者後遺症以「疲勞」占多數。台灣心肺復健醫學提出「新冠感染者復健治療指引」，呼籲及早復健，避免確診後喪失活動力。

指揮中心昨天公布，新增1例本土個案，為雙北家庭聚群個案接觸者，全案累計4人染疫。新增患者為案21359，是台北市30多歲女性，曾在2月27日與案21295接觸，於3月11日擴大匡列採檢後確診、Ct值28，個案無症狀，全案累計4人確診，感染源仍待調查。

國際疫情趨緩，但仍有近三成民眾飽受新冠後遺症痛苦，台中榮總復健科主任程遠揚表示，新冠染疫者因肺部發炎引發肺纖維化，或病毒侵犯心血管系統使心臟功能受損，住院臥床時可能使四肢肌力喪失、心肺耐力下降，影響後續日常生活自理能力。

衛福部去年12月13日推動「新冠染疫康復者門住診整合醫療計畫」，北醫附醫統計，新冠後遺症包含呼吸費力或喘，達5成，健忘4成6、疲勞4成3，還有掉髮、失眠、焦慮、咳嗽咳痰、喉嚨不適等。無論輕症或重症，疫後都可能出現疲勞、倦怠或無力感，讓染疫者降低活動意願，提高失能機率。

台灣心肺復健醫學會認為，應積極讓確診者復健，並提出「新冠感染者復健治療指引」三方向，一是避免染疫飽受倦怠引發的退化，解隔離後加強心肺耐力訓練；二是針對年長者咳痰、呼吸道不適，應協助學習不費力的咳嗽的技巧；三是因染疫住進加護病房者，恐因急性呼吸窘迫造成肺纖維化，急性期就應開始復健。

醫學 疫情 失眠

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