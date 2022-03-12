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全台「群體免疫力」低 專家憂步香港後塵

記者謝承恩、許政榆／台北12日電
隨著各國邊境陸續解封，指揮官陳時中11日鬆口，不排除下個月提出解封策略。圖為桃園機場入境旅客等候PCR採檢。（記者季相儒／攝影）
隨著各國邊境陸續解封，指揮官陳時中11日鬆口，不排除下個月提出解封策略。圖為桃園機場入境旅客等候PCR採檢。（記者季相儒／攝影）

中央流行疫情指揮中心昨拋出，可能一個月後提出解封策略，將觀察四大解封指標，逐步走向「經濟防疫新模式」。根據彭博社最新防疫韌性調查，台灣雖排名全球第八名，但旅遊開放程度卻是全球倒數，被詬病是犧牲生活產業及國際連結下的成果。專家擔憂，解封四指標中未包含藥物及民眾心理準備等，台灣恐步上香港後塵。

全球不少國家都已重啟邊境開放，前疾管局局長蘇益仁表示，全球幾乎只剩中國與台灣，採取「清零」的方針，就算四指標達成而解封，台灣必須要從現在起學習與病毒共存。

台大公衛學院教授陳秀熙建議「三階段雙向解封」，把全世界國家依群體免疫高中低分批開放，如群體免疫高達七、八成的歐美國家先開放，再陸續開放日本等其他中、低群體免疫國家。

指揮中心發言人莊人祥表示，四大解封指標包含國內外疫情狀況、檢疫縮短十日情形、長者疫苗覆蓋率、自主健康管理快篩回報率等，指標達成率愈高有助於邊境開放。

「國內外疫情狀況的監測」將對不同國家入境旅客陽性率差異，解封後將考慮採取不同檢疫措施；「檢疫期縮至十日」的監測則是確認社區是否有大量不明感染個案，疫調團隊是否能迅速匡列並控制疫情。

「長輩疫苗覆蓋率」目前希望65歲以上一劑覆蓋率滿九成、二劑達八成五、三劑達七成；75歲以上長者一劑覆蓋率達八成、二劑達七成五、三劑達六成。但75歲以上第一劑施打率僅六成五，與目標仍有大段距離。

「自主健康管理」目前僅有七到八成回報率，盼能提高至九成，確實能做到自主健康管理，幫助未來解封也能掌控疫情發展。

蘇益仁表示，這四個指標無一個談到「藥物準備狀況」和「民眾心理準備」，他認為，中央未正視台灣自然感染率不到百分之一問題(群體免疫力低)，解封勢必會步上香港、新加坡和南韓後塵，他研判目前檢疫期縮短至十日，未來下修至七日時，就會有明顯個案的提升。

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