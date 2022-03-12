陳時中鬆口：台灣全解封策略 擬1個月後提出

中央流行疫情指揮中心11日提出四大解封策略的觀察指標，有望於一個月後提出解封策略。（記者許正宏／攝影）

台灣3月首度放寬口罩禁令並開放公共運輸飲食等規定，3月7日實施邊境鬆綁，但國人邁向全面解封時程仍未定。指揮中心指揮官陳時中屢次表示，應考量疫苗 覆蓋率、國際疫情 等，認為短時間內解除檢疫限制有難度；但昨天陳時中鬆口表示，解封策略將明朗，可能於一個月後提出。

指揮中心發言人莊人祥昨指出，解封策略將依循四大觀察指標，包含「國外疫情狀況」是否趨緩；「縮短檢疫十天實施狀況」社區是否有大量不明個案出現；「高齡者疫苗覆蓋率」包括75歲長者追加劑達六成目標；「自主健康管理快篩回報率」達九成等，若民眾自願性提高，對於開放邊境有幫助，但開放時機點未定。

台灣專家認為指揮中心提出解封策略可能會在一個月後，約4月中旬將較為明朗，主要是東南亞疫情將逐步趨緩，陳時中昨表示是有這個可能。他指出，如果沒有新的變異株，全球整體疫情應該會趨緩，全球六大區域中，僅剩西太平洋區域還在往上升，其他都已下降。

不過，隨著解封聲浪起，觀光 旅客入境開放時程遲未定案。指揮中心指揮官陳時中7日指「還沒看到觀光局的案子」，再掀指揮中心與觀光局矛盾。據悉，早在農曆年前觀光局就正式將國境解封方案送到指揮中心，近期行政院相關會議也不斷，但該案不僅被「已讀不回」，還遭甩鍋。

交通部觀光局3月2日召開「研議國境開放準備及旅行業復甦事宜會議」，建議指揮中心依旅客目的及來源，採分階段逐步開放。當天針對媒體提問何時開放國門，陳時中在記者會上指出，「我還沒有看到觀光局的案子，他們的案子還沒送進來，所以還沒討論」。

不具名觀光局公務員表示，從疫情發生至今，每天在第一線面對旅遊業壓力，每次中央發文來要求回填疫情因應措施，都第一時間處理，開過無數次協調會，什麼叫做「還沒看過觀光局案子？」

歷經春節及疫情變化，指揮中心與政院只針對外交等專案討論。近期因旅行、旅宿業再次爭取鬆綁，觀光局才召開3月2日會議。官員說，正式提案確實須經行政管道報指揮中心，「但也要看是否排得進去」。

日韓3月相繼宣布放寬邊境措施，包含接種特定疫苗、完整接種二劑疫苗180天內或已施打三劑者，入境可免隔離。台灣駐菲代表處昨證實，台灣和菲律賓相互採認國際預防接種證明和數位疫苗證明，即日起持台灣疫苗接種證明入境菲律賓，不用接受隔離。