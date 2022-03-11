我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登警告俄勿動用化武 矢言避免第三次世界大戰

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

台灣全解封策略 擬1個月後提出

記者謝承恩、許政榆、吳亮賢／台北報導
台灣中央流行疫情指揮中心11日提出四大解封策略的觀察指標，有望於一個月後提出解封策略。記者許正宏／攝影
台灣中央流行疫情指揮中心11日提出四大解封策略的觀察指標，有望於一個月後提出解封策略。記者許正宏／攝影

台灣3月首度放寬口罩禁令並開放公共運輸飲食等規定，3月7日實施邊境鬆綁，但邁向全面解封時程仍未定。台指揮中心指揮官陳時中屢次表示，應考量疫苗覆蓋率、國際疫情等，認為短時間內解除檢疫限制有難度；但11日陳時中鬆口表示，解封策略將明朗，可能於一個月後提出。

台指揮中心發言人莊人祥11日指出，解封策略將依循四大觀察指標，包含「國外疫情狀況」是否趨緩；「縮短檢疫10天實施狀況」社區是否有大量不明個案出現；「高齡者疫苗覆蓋率」包括75歲長者追加劑達6成目標；「自主健康管理快篩回報率」達九成等，若民眾自願性提高，對於開放邊境有幫助，但開放時機點未定。

台灣國內專家認為指揮中心提出解封策略可能會在一個月後，約4月中旬將較為明朗，主要是東南亞疫情將逐步趨緩，陳時中11日表示是有這個可能。他指出，如果沒有新的變異株，全球整體疫情應該會趨緩，全球6大區域中，僅剩西太平洋區域還在往上升，其他都已下降。

台灣疫情前天本土「加零」，11日又新增為7例，境外移入增75例。而境外移入案例在3月7日宣布鬆綁檢疫期縮短至10天後明顯增加。7日到11日境外移入案例為303例，與前一周同期的269例，增加34例。

陳時中先前多次強調，鬆綁檢疫期後，將觀察一周再決定檢疫期是否再鬆綁至5天，再至3天，甚至免隔離。但鬆綁後個案數增加，也讓後續解封措施備受考驗。

台大兒童醫院院長黃立民表示，自檢疫縮短10日後需觀察單日個案百例以下，才可視為疫情可控，至於台灣未來若要解封，在家檢疫、居家隔離、自主健康管理比率提升，其回報率也是指標之一，但高齡者疫苗覆蓋率催打仍有限，無法視為「必須指標」而是「參考指標」，否則解封將遙遙無期。

日韓3月相繼宣布放寬邊境措施，包含接種特定疫苗、完整接種2劑疫苗180天內或已施打3劑者，入境可免隔離。台駐菲代表處11日證實，台灣和菲律賓相互採認國際預防接種證明和數位疫苗證明，即日起持台灣疫苗接種證明入境菲律賓，不用接受隔離。

疫苗 疫情 陳時中

上一則

義富商與空姐爭監護權 8歲女童寫信：我想留在台灣

延伸閱讀

睽違68天 台本土又見+0境外確診+82 近期新高

睽違68天 台本土又見+0境外確診+82 近期新高
陳時中：有更有效藥物 可加快邊境解封

陳時中：有更有效藥物 可加快邊境解封
台邊境何時解封？陳時中：有更有效藥物 可加快開放

台邊境何時解封？陳時中：有更有效藥物 可加快開放
陳時中認AZ打不完 藍批高端2度展延

陳時中認AZ打不完 藍批高端2度展延

熱門新聞

美國前國務卿龐培歐訪台。本報資料照，記者曾吉松／攝影

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

2022-03-04 12:52
中華民國國慶日的閱兵儀式。(路透)

彭博：北京貿然攻台有何下場？普亭給了習近平警惕

2022-03-07 20:42
台灣機組員檢疫規定也同步鬆綁，長程航班機組員若完整接種三劑疫苗，採「5+5」檢疫規定。圖為檢疫人員檢視組員資料。記者黃仲明／攝影

台邊境檢疫7日起鬆綁 桃機入境旅客數未明顯增加

2022-03-07 12:10
聯電榮譽董事長曹興誠。(本報系資料照)

曹興誠：兩兒子都中華民國籍 台灣有事 就回台剿共

2022-03-08 10:32
國民黨中常委改選，立委傅崐萁獲得最高票。（本報資料照片）

國民黨中常委選舉 主席人馬潰敗 換票聯盟大獲全勝

2022-03-06 02:26
圖為台灣「漢光37號」演習。（本報資料照片）

美印太司令：台灣遭侵略是可能的 應盡快做好作戰準備

2022-03-10 21:14

超人氣

更多 >
中風？普亭走路「右半邊僵直」 專家分析：殺手本能

中風？普亭走路「右半邊僵直」 專家分析：殺手本能
「炸彈氣旋」周末襲美東 部分積雪12吋 衝擊1.5億人

「炸彈氣旋」周末襲美東 部分積雪12吋 衝擊1.5億人
馬斯克第7個孩子出生 孩子媽：代孕生的女兒、小名Y

馬斯克第7個孩子出生 孩子媽：代孕生的女兒、小名Y
開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁

開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁
CPI飆7.9% 通膨創40年新高…專家警告：美邁向經濟衰退

CPI飆7.9% 通膨創40年新高…專家警告：美邁向經濟衰退