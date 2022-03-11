台灣全解封策略 擬1個月後提出

台灣中央流行疫情指揮中心11日提出四大解封策略的觀察指標，有望於一個月後提出解封策略。記者許正宏／攝影

台灣3月首度放寬口罩禁令並開放公共運輸飲食等規定，3月7日實施邊境鬆綁，但邁向全面解封時程仍未定。台指揮中心指揮官陳時中 屢次表示，應考量疫苗 覆蓋率、國際疫情 等，認為短時間內解除檢疫限制有難度；但11日陳時中鬆口表示，解封策略將明朗，可能於一個月後提出。

台指揮中心發言人莊人祥11日指出，解封策略將依循四大觀察指標，包含「國外疫情狀況」是否趨緩；「縮短檢疫10天實施狀況」社區是否有大量不明個案出現；「高齡者疫苗覆蓋率」包括75歲長者追加劑達6成目標；「自主健康管理快篩回報率」達九成等，若民眾自願性提高，對於開放邊境有幫助，但開放時機點未定。

台灣國內專家認為指揮中心提出解封策略可能會在一個月後，約4月中旬將較為明朗，主要是東南亞疫情將逐步趨緩，陳時中11日表示是有這個可能。他指出，如果沒有新的變異株，全球整體疫情應該會趨緩，全球6大區域中，僅剩西太平洋區域還在往上升，其他都已下降。

台灣疫情前天本土「加零」，11日又新增為7例，境外移入增75例。而境外移入案例在3月7日宣布鬆綁檢疫期縮短至10天後明顯增加。7日到11日境外移入案例為303例，與前一周同期的269例，增加34例。

陳時中先前多次強調，鬆綁檢疫期後，將觀察一周再決定檢疫期是否再鬆綁至5天，再至3天，甚至免隔離。但鬆綁後個案數增加，也讓後續解封措施備受考驗。

台大兒童醫院院長黃立民表示，自檢疫縮短10日後需觀察單日個案百例以下，才可視為疫情可控，至於台灣未來若要解封，在家檢疫、居家隔離、自主健康管理比率提升，其回報率也是指標之一，但高齡者疫苗覆蓋率催打仍有限，無法視為「必須指標」而是「參考指標」，否則解封將遙遙無期。

日韓3月相繼宣布放寬邊境措施，包含接種特定疫苗、完整接種2劑疫苗180天內或已施打3劑者，入境可免隔離。台駐菲代表處11日證實，台灣和菲律賓相互採認國際預防接種證明和數位疫苗證明，即日起持台灣疫苗接種證明入境菲律賓，不用接受隔離。