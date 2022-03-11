睽違68天 台本土又見+0境外確診+82 近期新高

公園裡，小朋友在爸媽的陪同下興高采烈玩鞦韆。睽違了68天，10日終於再見本土確診「+0」，疫情中心指揮官陳時中表示，希望不要只高興一天。（記者杜建重／攝影）

各國陸續解封邊境 ，過去秉持「清零」的指揮中心，選擇先開放商務客，讓台灣「過渡」與病毒共存。本土確診睽違68天「加零」，各界期待可看見邊境解封曙光，但10日境外移入案例多達82例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，邊境仍需嚴守不能大意，台灣現在還不到免隔離階段。

全球每日確診數從150幾萬增至180萬，死亡數約5000人，全球六大區域確診數下降，但西太平洋區域往上升。台灣境外移入案例較先前過往日增50例左右，逐漸增至60至80例，被質疑與7日起開放商務客有關。

陳時中表示，本周將針對有無居留證者進行統計並報告。台大公衛專家陳秀熙建議，針對群體免疫高國家可優先開放或縮短檢疫，如歐美先、亞洲後。

他表示都在考慮中，近來越南、菲律賓等東南亞入境陽性率相對高，會請外館多了解。陳時中表示，入境遵守防疫措施、國內外疫情等，都是邊境觀察指標，但疫苗 覆蓋率仍是重要指標。

雖本土案例歸零，但仍有四起需關注的傳播鏈，包含是不明感染源的桃園米迪幼兒園案、新北涮涮鍋案，及已知感染源的旅遊團復康巴士案及宜蘭境外移入家庭群聚。

此外，從第26輪疫苗開始，65歲以上民眾施打可獲500元台幣禮券，指揮中心發言人莊人祥說，65歲以上符合資格民眾有58萬人，僅5000人預約，似乎未催出打氣。而第26輪提供124萬劑疫苗量能，目前預約率僅13.5％。

陳時中表示，近期疫苗有緩打狀況，各診所也能隨到隨打，若預約人數少，將評估1922平台是否關閉。台灣目前疫苗覆蓋率第一劑83.13％、第二劑77.43％、基礎追加劑0.82％、第3劑45.55％。