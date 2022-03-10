陳時中：有更有效藥物 可加快邊境解封

台灣本土疫情趨穩，防疫措施是否鬆綁，備受國人期待。(記者侯永全／攝影)

3月7日起，台灣縮短入境檢疫及接觸者隔離天數，何時能邊境 全面解封？指揮官陳時中表示，目前還沒看到真正可解封的清楚步驟，疫情 雖控制良好，但如有更有效果的藥物，就會加快開放的腳步與幅度。

專家們對於解封時程則看法不一。台大兒童醫院長黃立民說，解封後勢必伴隨疫情升溫，每日確診數在三位數以內應是可接受範圍，民眾要有心理準備；他認為，提升第三劑接種率、抗病毒藥物儲備量為邊境解封的兩大前提。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙說，目前台灣群體保護力六至八成來自疫苗 ，自然感染人數僅0.02%，只要境外移入個案不要過多，台灣仍處於可安全解封的狀態。他建議5到6月可優先對自然感染率達高度群體免疫國家放寬入境措施，7到10月再陸續放寬中度或低度國家。

中國醫藥大學附設應院感染管制中心副院長黃高彬則憂心，沒準備好就貿然解封，本土疫情恐如香港般爆發。國內疫情趨緩，民眾接種意願降低，40至65歲第3劑疫苗施打覆蓋率僅五成，整體只有四成四，「真的是太低了」，必須提升至八成以上再考慮解封。

此外，台灣9日新增3例本土個案皆與宮廟旅行團衍生有關，且引爆醫院院內感染。2例是台南某醫院藥師及藥師助理（案21083、案21084），另一例為高雄老新台菜確診服務員的妹妹（案21082），高雄市衛生局說，屬匡列隔離期間因症就醫轉陽個案，評估無社區風險。整起宮廟旅行團群聚已累計20人染疫。

至於境外移入個案則增75例，其中一例為印度籍男性案21061，他於居隔14天後陰性出關，3月4日因旅館群聚事件召回採檢確診，Ct值27，暫列境外移入個案。