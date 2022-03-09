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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

陳時中認AZ打不完 藍批高端2度展延

台灣新聞組╱綜合9日電
國民黨批評高端疫苗效期兩度展延。(本報資料照片)
國民黨批評高端疫苗效期兩度展延。(本報資料照片)

新冠肺炎疫情趨緩，民眾打疫苗意願降低，傳有251萬劑AZ疫苗5月到期，第二批256萬劑高端疫苗8至11月到期，將面臨銷毀。衛福部長陳時中昨坦言，「AZ應該是沒有辦法打完」，但這一批高端上半年應都會打得完，基本上不會報廢，下半年則難預料。

陳時中昨也首度公開表示，截至目前為止，台灣採購的AZ疫苗平均每劑5至7美元；莫德納疫苗每劑則約30幾美元。國民黨立委李德維質詢，之後報廢處理費用多少？陳則說，還沒計算費用。

針對高端效期，國民黨立院黨團書記長萬美玲質疑，高端疫苗效期兩度展延，去年5月購買後，原效期到去年11月，陳擅自延長，預計3月20日第一批過期，剩餘的6、7月也會過期；近日原本7月到期的疫苗，又改成可用至11月。她批評，陳時中決策鬼祟，便宜行事，連疫苗基本效期都沒辦法掌控，是拿人民的健康開玩笑、做實驗。

國民黨團總召曾銘宗說，現在高端總計279萬劑可能過期報廢，將浪費近台幣24.5億元，到時核銷恐違反審計法中應善盡管理責任規定。

衛福部食藥署藥品組科長黃玫甄表示，除了高端疫苗申請過展延外，BNT和莫德納去年也透過疾管署前展延過，將效期從六個月延至九個月。至於現在傳出可能將面臨報廢的AZ疫苗，廠商則尚未申請展延。

此外，台灣昨新增8例本土個案及45例境外移入。在新增本土個案中，6人和宮廟旅行團群聚衍生相關，其中台南4例與之前確診者案搭乘同一台復健巴士就醫復健，另高雄一對夫妻確診。還有2例是宜蘭家庭群聚事件的新增染疫者。

高端疫苗 陳時中 國民黨

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