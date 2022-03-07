沒打完恐銷毀 500萬劑AZ、高端疫苗快到期 20億恐飛了

疫情趨向穩定，疫苗打氣跟著低迷，除了高端疫苗，AZ疫苗也非第三劑首選，恐出現過期問題。（記者林麗玉／攝影）

台灣正如火如荼讓民眾接種第三劑新冠肺炎疫苗，但AZ疫苗並非第三劑首選，據統計，251萬劑AZ疫苗效期最晚5月下旬到期；此外256萬劑高端疫苗 則在8月至11月到期，如果全數銷毀，等於是20多億元（台幣，下同，約7103萬美元）放水流。在野黨立委認為，疫苗政策混亂，採購毫無章法，疫情已經較穩定，監察院應著手調查、究責。

本報系聯合報報報導，台北市長柯文哲 夫人陳佩琪則在臉書上爆料，北市聯醫門診部最近依上級指令，卯起來打高端第三劑，結果一下午只來兩人。陳佩琪質疑，先前指揮中心說台北市有很多人打不到高端，如今十劑型只打兩劑，剩下八劑就浪費掉，她批評，若真的過期就會銷毀，「高端疫苗單劑881元、單瓶10劑每劑810元，若報廢恐損失達30億元左右。」

陳佩琪表示，她可以理解中央買進疫苗時，無法評估實際需求，但是高端在高層大力催打下，預估量怎麼會差一半以上？採購疫苗應該分批，不需一次與高端簽約500萬劑。

柯文哲昨在南投演講時，對陳佩琪質疑高端怎麼不分批買？他長嘆一口氣說，當時簽約有「最低消費額」，最少要買500萬劑。

雙北另有約5萬2000劑AZ疫苗月底到期，北市副市長蔡炳坤昨說，已報請中央啟動縣市調撥。

台北中國時報報導，衛福部長陳時中6日坦言，若疫苗過期了也只好報廢。他解釋，防疫期間不管是疫苗或藥物，都須超額準備，以免進出貨環節出問題時會供應不上來。

另據指揮中心統計，政府向高端採購500萬劑疫苗，現在仍有256萬劑庫存，將在8月至11月到期。依國民黨 立委萬美玲的資料，AZ疫苗單價若用以國際間公布的最高110元計算，約浪費2.7億元公帑。

國民黨立委陳玉珍認為，去年疫苗缺貨，現在疫苗多到要報廢，整個採購毫無章法，中間還有政治利益介入，這些疫苗即期品應研究能否捐贈到有需要的國家使用，直接報銷太浪費。

指揮中心發言人莊人祥則說，高端庫存數量256萬劑，目前不確定能否完全消化，正積極與外交部洽詢能否捐贈國外。

菲駐台代表：台菲互認數位疫苗證明 3/8前有譜

中央社報導，因疫苗覆蓋率提高，不少國家放寬邊境管制，但台灣旅客反映入境菲律賓時，持台灣核發的國際預防接種證明需隔離6天5夜。

菲律賓駐台代表費南德6日說，菲國政府跨部門抗疫工作小組將台灣列為新冠肺炎低風險的「綠色」地區，自台灣入境菲國旅客應無需隔離，但由於台灣不是WHO會員，目前持台灣核發的疫苗接種證明入境菲國仍須隔離，不過台菲雙方預計8日前相互採認數位疫苗證明，即可解決這個問題。