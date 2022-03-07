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台邊境新制上路 入境檢疫縮至10天 開放商務客

台灣新聞組／台北7日電
台灣7日起開放邊境鬆綁，檢疫天數將從14天縮短為十天，並開放非本國籍商務人士赴台。（本報資料照片）
台灣7日起開放邊境鬆綁，檢疫天數將從14天縮短為十天，並開放非本國籍商務人士赴台。（本報資料照片）

昨新增三例本土和40例境外移入個案，指揮中心發言人莊人祥說，三例本土都與高雄自助餐衍生宮廟旅行團群聚相關。因疫情持續穩定，7日起除入境檢疫天數將從14天縮短為十天，並開放非本國籍商務人士來台，交通部昨晚也宣布，今起防疫計程車可恢復載送一般乘客，並取消補助。

指揮官陳時中說，目前入境人數一周約一萬多人，初步看來未因邊境微解封突發性增加，後續效應有待觀察。

日前高雄一名自助餐店員確診，後發現其父母、姊姊共三位家人也確診，且染疫範圍擴至父母參加的宮廟旅行團，昨再擴大至一家老新台菜餐廳。昨高雄個案為台菜餐廳桌邊服務員，已完整接種兩劑BNT疫苗，曾接觸旅行團個案20860。另兩名台南個案為夫妻，是參與同團個案20912的姊姊、姊夫，因一起經營養雞場有職場上接觸。整起群聚已有九人染疫。

台南市長黃偉哲憂心疫情可能擴散，其家族未來有機會陰轉陽，市府緊急在大莊天月宮設立快篩站，希望附近民眾前往篩檢。高雄市長陳其邁說，同團中已有台南、新北、高雄共四人確診，Ct值都20左右，顯示應是共同感染源。

另新竹縣昨新增一例境外個案，案20964去年在日本接種二劑莫德納疫苗，1月24日仍在日本確診，上月14日返台後採檢五次均陰性，隔離期後均有外出活動，沒想到準備再前往日本，昨又驗出陽性。

日本 疫情 疫苗

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