兒少染疫後遺症易精神不集中 專家籲規畫兒童接種

指揮中心5日公布高雄自助餐女員工家庭群聚擴大，高雄市果貿社區成立篩檢站對居民進行篩檢。（記者劉學聖／攝影）

明天起邊境微解封，入境隔離檢疫期縮短至10天，指揮中心預期屆時確診人數恐增加，但為了迎接「經濟防疫新模式」，必須「小心下樓」。專家呼籲，若台灣疫情 升溫，未施打新冠疫苗 的12歲以下族群首當其衝，呼籲指揮中心盡速規畫5到11歲兒童接種疫苗。

Omicron 傳播力強，英國自去年12月起統計，16歲以下患者持續增加，且青少年及兒童染疫後的長新冠症候群中，有一定比率出現「精神不集中」等症狀，也有無症狀確診者飽受困擾，恐影響後續學習。

指揮中心統計，1月至3月3日本土案例共843例，以30到39歲個案最多，占比達24.8％，其次為20到29歲，占19.2％。排名第四位族群就是0到9歲，占比12.2％，人數多達103人。

林口長庚副院長邱政洵表示，Omicron疫情確實讓兒童染疫比率變高，而後遺症與感染嚴重程度正相關。以台灣的Omicron疫情分析，中重症患者仍以80歲以上為主，但當患者人數增加，中重症不會只侷限在高齡族群，且多數後遺症不只出現身體症狀，更多的還有心理層面的影響，精神不集中就是其中之一。

台大醫院兒童感染科主治醫師呂俊毅表示，台灣疫情控制良好，兒童患者與海外相比較少，台灣未有相關資料顯示兒童長新冠後遺症的樣態，但兒童染疫後，較難完整陳述症狀，英國指出兒童出現精神不集中等後遺症，有待觀察。

邱政洵表示，解封是未來必須要走的路，台灣至今尚未布局12歲以下兒童疫苗接種，甚至尚未在ACIP委員會中討論，海外已開始針對5到11歲兒童接種新冠疫苗，台灣因應解封，必須要開始布局。莊人祥表示，台灣青少年在1月中打完第二劑，至少要到4月才可評估是否打第三劑，會進一步請ACIP專家討論。

此外，指揮中心昨天公布新增八名本土病例，有三例為桃園米迪幼兒園相關個案，五例為高雄自助餐女員工家庭群聚擴大，更出現旅遊團染疫。指揮中心發言人莊人祥表示，旅遊團仍須進一步釐清感染源頭，預估傳播鏈已經傳染二至三波。專家呼籲，島內旅遊有跨縣市移動風險，呼籲長者應自主快篩及施打三劑疫苗再出團。

日前高雄一名自助餐店員確診，昨發現其父母、姊姊共三位家人確診，且父母參加旅行團中，又有兩位同車成員染疫，分屬台南及新北，全案累計六人確診。莊人祥表示，旅行團同車共36人，於2月20日至22日出遊，有四人篩檢陽性，餘32人陰性，「研判四人在旅途中有共同暴露的感染源，須進一步釐清。」