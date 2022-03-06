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去年遊台旅客探新低 僅14萬餘人 觀光收入減損逾4400億

記者楊文琪／台北6日電
去年遊台旅客僅14萬餘人次探新低，而島內旅遊人次同樣不佳，恐創8年來最少。圖為桃園機場管制區內的出境旅客。（記者黃仲明／攝影）
去年遊台旅客僅14萬餘人次探新低，而島內旅遊人次同樣不佳，恐創8年來最少。圖為桃園機場管制區內的出境旅客。（記者黃仲明／攝影）

新冠肺炎疫情肆虐全球兩年多，2021年又有多個變種病毒接連出現，在海內外邊境嚴管下，據交通部觀光局最新統計資料顯示，去年全年遊台旅客人數僅14餘萬人次，寫下觀光局自1956年有統計數字以來的歷史最低量；若與2019年到台旅客量最高峰比較，去年減損的觀光收入高達4400餘億元台幣，嚴重衝擊各觀光相關產業。

據觀光局統計指出， 2020年1月下旬開始爆發新冠肺炎疫情，但當月到台旅客和出國狀況依然正常，2月才開始減少， 3月後多個國家陸續實施嚴格境管，甚至有的國家為防堵疫情蔓延而實施封城；因此，前年到台旅客主要集中在前三個月，之後每月驟降至僅有數萬人次，全年到台旅客量為2019年的11.6%，只有137.7萬餘人次。

去年全球疫情依然嚴峻，幾乎每個國家都祭出嚴格的境管措施，在人出不去也進不來之下，僅有少量的商務、探親、求學和移工往來，完全沒有觀光客，以至於去年到台旅客量呈斷崖式的崩跌，僅14餘萬人次，約為2019年的1.1%，這是觀光局自1956年開始統計到台旅客人數以來的史上最低量。

據觀光局2020年調查2019年到台旅客動向結果顯示，2019年到台旅客量達到歷史最高峰，有1186.4萬餘人次，平均每位旅客每日消費191.7美元，平均停留天數6.46夜，以此計算，當年旅客共為台灣帶來台幣4456.5億元（約158.19億美元）的觀光收益。

而2021年來台旅客量僅僅14餘萬人次，以2019年的消費數字計算，總消費金額48.68億元台幣，也只有2019年的1%，位於疫情海嘯第一排的航空、飯店、免稅店、旅行社、餐飲店、遊覽車等相關觀光業者，這兩年只能倚靠政府給予的租金減免和員工薪資補貼等紓困措施，勉強維持生計，但有部分旅行社因無法再撐下去，已宣布停業或歇業。

疫情不僅影響觀光客到台，台灣境內旅遊同樣受衝擊，尤其去年5月中旬台灣爆發嚴重的本土疫情，有近三個月各觀光旅遊景區暫時關閉，境內旅遊受到的衝擊比2020年更嚴重，估算全年境內旅遊出遊人次將較2020年衰退，恐寫下八年來境內旅遊旅次最少的紀錄，至於今年能否止跌回升，還是要看疫情變化。

業者說，去年疫情更甚於2020年，10月起交通部雖推出數位旅住宿券，行政院有五倍券，其他部會也助力祭出農遊券、藝FUN券、動滋券等來助陣，出遊人數雖有增加，但並未出現2020年夏季境內旅遊大爆發的情況。

觀光 疫情 新冠肺炎

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