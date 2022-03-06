快過期報廢損30億卯起來打? 陳佩琪：高端一下午僅2人

台北市長柯文哲(左)妻子陳佩琪(右)6日在臉書爆，最近上級指令，聯醫院外門診部卯起勁來打高端，結果等一個下午，只來了2個人，十劑型只打兩劑，剩下八劑就浪費掉。（取材自陳佩琪臉書）

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書 自爆，最近上級指令，聯醫院外門診部卯起勁來打高端，正規工作都移假期加班。但聯醫還加開高端門診，結果等一個下午，只來了2個人，十劑型只打兩劑，剩下八劑就浪費掉，陳佩琪說，「怎麼會這樣？不是先前都說，台北市很多人打不到高端疫苗 ？」

陳佩琪說，高端疫苗施打205萬餘劑、加上送給索馬利蘭的15萬劑，採購的500萬劑還剩下279餘萬劑，陳時中坦言，若真的過期就會銷毀，「高端疫苗單劑881元、單瓶10劑每劑810元，若報廢恐損失達30億元左右。」

但陳佩琪提到，高端會剩這麼多，一點也不意外，一種疫苗的買進，無法詳實評估實際需求，可以理解，只是預估量怎麼會差一半以上？而且又是在高層大力催打之下？高端是台灣公司，難道採購不能分批？有需要一次簽約500萬劑？

另外，對於美國前國務卿龐培歐 結束訪台行程，有媒體報導，駐美代表處與美國一家政治公關公司簽約，以15萬美元為酬金邀龐培歐訪台。

陳佩琪今天也在臉書表示，昨天最夯時事又是跟錢有關...，有基金會大手筆請國外政要前來演講，這本是基金會的事，只要符合他們的宗旨、願景就好，只是好奇基金會上有督導單位嗎？基金會的錢哪來的？ 跟我們納稅人的錢有關嗎？

陳佩琪今天在臉書說，最近又有高端消息，一是它去年EPS五塊錢，早期有買到股票的人，應該是賺翻了；另一是「205萬餘劑、加上送給索馬利蘭的15萬劑，採購的500萬劑還剩下279餘萬劑」，「高端疫苗單劑881元、單瓶10劑每劑810元，若報廢恐損失達30億元左右。」

陳佩琪說，因高端若過期就會銷毀，聯醫院外門診部最近上級指令，都卯起勁來打高端，甚至因媒體報導，有人抱怨在台北打不到高端，於是上周五下午特地開了個高端第一、二劑特別診，請院方早早公告出去，只是等了一個下午， 結果只來了二個人。

陳提到，她常在第一線接觸民眾，也知道疫情之下，很多行業收入頓減，許多人過得很辛苦，高端可能浪費掉的二十多億能幫到多少人？