200萬劑AZ疫苗將到期 陳時中：過期只好報廢

衛福部長陳時中6日出席第92屆國醫節暨中醫藥學術論壇記者會，針對200多萬劑AZ疫苗最晚5月下旬全部過期，表示「過期了也只好報廢」。（記者楊雅棠／攝影）

台灣正如火如荼讓民眾接種第三劑新冠肺炎疫苗 ，但AZ疫苗並非第三劑首選，導致200多萬劑AZ疫苗最晚5月下旬全部過期。指揮中心指揮官、衛福部長陳時中 表示，「過期了也只好報廢」，但疫苗或藥物都有超額準備的概念，以因應進出口或是藥物不足的問題。

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陳時中今出席第92屆國醫節暨中醫藥學術論壇記者會，被視為可能角逐台北市長寶座的陳時中，雖然多次強調自己仍以「防疫為優先」，但他上台致詞前，台下許多中醫師大喊「市長好、市長好」。

不過當場陳時中僅對台下微笑，沒有正面回應。而會後訪問時，被問及台下大喊「市長好」，是不是準備疫情 過後要投入選舉，他則連回「沒有、沒有」，還說「不會有這個，現在還關心不到這個訊息」。

從明天開始，台灣針對入境者縮短檢疫天數至10天，且可在家以一人一戶的方式進行檢疫。陳時中表示，目前的入境人數一周約1萬多人，初步看來這周人數也差不多，沒有突發性增加。

針對5至11歲兒童的疫苗接種，陳時中則表示，目前有越來越多研究報告出爐，看起來保護力相對較低，美國也有一些計畫暫停。而台灣兒童染疫的比率低，因此專家雖然覺得接種疫苗很重要，但參考國際保護裡，仍有許多分歧的意見。他說，除了疫苗、藥物外，個人的自我保護也非常重要。

對於旅行團可能引起跨縣市感染，加上團員多為年長者。指揮中心發言人莊人祥昨表示，目前社區感染非屬於廣泛流行情況，僅呼籲有症狀不應出團，回來後有相關症狀則應就醫或快篩。中研院生醫所兼任研究員何美鄉昨指，最根本仍然是要呼籲長者打滿三劑疫苗，或鼓勵旅行團可以開辦「快篩陰性出團」、「打過三劑出團」等安心旅遊方案，雖然無法完全預防感染，但風險會大大降低。

不過陳時中表示，當然建議長者可以「打好打滿」，但現在大多數民眾仍在第二劑疫苗的保護內，且疫苗政策都是鼓勵而非強制，因此建議仍以團體活動為主。