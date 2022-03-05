279萬劑高端快到期 陳時中：過期就銷毀

國民黨立委萬美玲4日於立法院質詢行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中。(翻攝自國會頻道)

國民黨 立委萬美玲昨於立法院質詢時指出，政府去年5月採購500萬劑高端疫苗 ，但至今剩下超過279萬劑，恐將到期銷毀。衛福部長陳時中 回應，只要超過科學性安全效期，就只好銷毀，大概6、7月就會全數到期。

萬美玲詢問行政院長蘇貞昌，剩下的高端疫苗如果打不完如何處置？蘇貞昌回應，尊重專家。陳時中也提到，高端目前是WHO重要試驗疫苗，可能3月底4月初通過後，高端需求量會變大。

對於萬美玲質疑，現在還有超過279萬劑高端疫苗，將近23億元(台幣，約8100萬美元)，若過期銷毀很浪費，陳時中則說，「對，但也不能說過期不能用又拿來用」，羅美玲則不滿表示，不能接受這樣的回應，應該要檢討為什麼剩下那麼多；陳時中回應，新興疫苗都會有這種情況，不是太多就是不足，過去H1N1也有過這樣經驗。

萬美玲追問，剩下的高端疫苗何時到期，陳時中回應，本月20號開始陸續到期，大概6、7月全數到期。至於是否都會浪費銷毀？陳時中坦言，「不是沒有這樣的可能性」。

蘇貞昌在一旁補充，政府為了民眾健康要做充足準備，也一直呼籲民眾提高疫苗覆蓋率，但總會有起先爭取不到狀況，後來夠了，大家不一定全部願意施打，「難免會有夠或不足，沒辦法完全精準」。

對於未來是否考慮再買高端疫苗，陳時中則說，目前沒有考慮。至於美國、日本是否不承認高端？陳時中表示，經由外館持續溝通中，現在不在承認清單裡，他也強調，「不承認跟尚未承認不一樣，現在是尚未承認之中」。