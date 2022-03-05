中央、地方各自詮釋…檢疫「1人1戶」沒上路先挨轟

「一人一戶」檢疫尚未實施就引來抗議，民眾恐因住家不符合規定還是要住防疫旅館。(本報資料照片)

3月7日起，檢疫期從縮短至10天，且家中符合「1人1戶」規定可在家隔離，但新制尚未實施就引來民眾抗議，同套標準「中央、地方各自詮釋」。中央允許檢疫者可使用住戶大樓電梯走廊，但地方認為動線與他人重疊不合規定；指揮中心發言人莊人祥表示，地方認定標準有疑慮細項，已搜集意見擬定問答集審核，最晚7日公布。

一人一戶目前規定為，需符合「獨立門牌地址」、「檢疫期間無非居家檢疫者」、「有獨立對外出入，且未與非居家檢疫者生活範圍相通」等三條件。

不過檢疫新制尚未上路就爭議連連，居住新竹的民眾投訴，居住公寓有獨立門牌，卻因只有一部電梯，被認定不符合「一人一戶」條件，需要兩部電梯，檢疫者的出入口須與他人完全隔開，才能在家檢疫。機師公會則認為，除非家裡有兩棟房子，否則根本無法符合規定，就算機組員的檢疫期改為5+5，也必須再花費入住防疫 旅館。

莊人祥表示，不同棟樓層要有不同對外出入口，若是獨棟，仍可維持一個出入口，包括單獨大樓的獨棟電梯也符合標準。針對定義不清楚之處會擬定問答集供民眾及民政單位參考。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，現行一人一戶規定的「獨立出口」、「獨立門牌」，且不能跟住戶出入重疊，恐怕只能一人獨住一棟透天厝才符合標準，但以台灣的居住型態來看，根本是不可能的任務。他認為，尤其社區大樓一定會有共同走廊、電梯，最後也只能準備防疫旅館和集中檢疫所因應。

國民黨立委萬美玲昨於立法院質詢衛福部長陳時中 ，許多國家已開放5至11歲孩童打疫苗，台灣何時跟進？陳時中回應，台灣跟世界腳步可能不太一樣，其他有施打的國家，幼兒染疫率相對高，台灣相對低，他也點頭承認，台灣目前沒要跟進施打，但會請專家注意相關訊息。

國外研究青少年第3劑保護力達八成較佳。中央流行疫情 指揮中心發言人莊人祥表示，台灣青少年在1月中打完2劑，至少要到4月才可以評估是否打第3劑，會進一步請ACIP專家討論。

專家認為台灣現階段要安全解封，6月前至少3劑覆蓋率要達七成以上。莊人祥說，有時面臨疫情增高民眾接種意願高，疫情趨緩則意願降低，目前台灣第3劑覆蓋率約占43%，會持續努力。