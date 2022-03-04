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台灣3/7開放商務客入境 「商務泡泡」免隔離

記者謝承恩、楊雅棠、邱宜君／台北4日電
台灣3月7日將開放邊境鬆綁，必要赴台投資的商務客可循「商務泡泡」免隔離。（本報資料照片）
台灣3月7日將開放邊境鬆綁，必要赴台投資的商務客可循「商務泡泡」免隔離。（本報資料照片）

3月7日起，台灣開放商務客可入境，檢疫期從14天縮短至十天，旅遊業盼未來「5月開放入境觀光、7月開放出境旅遊」邁向邊境解封。指揮中心說，有聽到業者心聲，7日起，必要赴台投資的商務客可循「商務泡泡」免隔離。隨全球邊境逐步開放，指揮中心將審慎評估，將檢疫期再縮短至僅剩五天。

至於昨新增五例本土個案，一例為宗教聚餐相關個案、四例為米迪幼兒源相關個案。境外移入66例，但落地採檢91人中，有零人為陽性，邊境疫情看似趨緩，但指揮官陳時中說，國際疫情仍嚴峻，又以香港最令人怵目驚心。

陳時中說，疫情和開放無法用時間訂定，要看疫情規模和環境來訂。3月7日起，檢疫期縮短至十天後，將觀察疫情是否「可控」，再評估將檢疫期降至七天。他表示，往後若更進一步將檢疫期縮短至五天，對一般商務客及旅客的吸引力大。但他坦言，台灣將會面臨很大的風險，因此必須審慎評估。

指揮中心發言人莊人祥說，隨著7日起開放商務客入境，也同時開放商務泡泡申請。必要赴台投資者，可向經濟部申請商務泡泡，申請通過即可免隔離。他表示，現行的泡泡僅有「外交泡泡」。

前疾管局副局長施文儀說，赴台最大的吸引力在於疫情控制得宜且安全，但入境檢疫十天仍是一塊需要搬開的大石頭。若要縮短檢疫至五天以下，可考量對方所處國家疫情高低加強篩檢頻率，入境後限制與長者或兒童等高風險者接觸。

疫情 邊境 陳時中

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