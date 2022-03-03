台人打3劑+小黃卡赴日免隔離 高端不在列

日本承認台灣「小黃卡」作為接種證明，已打3劑疫苗者入境日本免隔離。(本報資料照片)

日本 政府宣布3月1日起開放短期商務人士入境，日本台灣交流協會說明，日本認可台灣「小黃卡」作為接種證明，已打3劑疫苗者入境免隔離，但高端疫苗 並未包含在內。指揮中心指揮官陳時中 說，因應方式一為等到日方承認高端，再者就是隔離7天，並非太大的困難。

台北中國時報報導，日本台灣交流協會1日在臉書發文表示，台灣的「小黃卡」是日本認可的疫苗接種證明，並須符合三項條件，分別為一、發行單位為各國政府等公家單位 ；二、以日文或是英文填寫；三、必要項目為姓名、出生年月日、疫苗名或廠商、疫苗接種日以及疫苗接種次數。

該協會指出，自台灣入境日本的民眾，持完整接種3劑疫苗的「小黃卡」即可免除居家隔離，如未打滿3劑者則須隔離7天，或是在入境第3天接受PCR檢測，結果為陰性亦可解除隔離；但第1、2劑須為BNT、AZ、莫德納或嬌生，第3劑廠牌僅限BNT及莫德納，才能符合免隔離條件。

換句話說，台灣第3劑接種AZ，或是任何一劑曾接種高端的民眾，將不適用該政策。

本報系聯合報報導，由於高端疫苗不在核准名單之內，日本又是台灣民眾解封後，最想去的國家，恐影響近百萬民眾赴日權益。對此，第3劑施打高端疫苗的陳時中說，可採兩種方式解套，一為等到日方承認高端，再者就是隔離7天，不是太大的阻礙與困難。

陳時中表示，每個國家都有各自的防疫規定，日本並非排除高端或AZ，而是只承認莫德納和BNT，其他像是俄國、中國大陸的疫苗都沒有包含在內。