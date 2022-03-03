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邊境解封聲起 旅遊業促「357鬆綁」 陳時中：會評估

台灣新聞組╱台北3日電
隨著各國邊境陸續鬆綁，旅遊業者爭取5月開放入境旅遊，7月開放出境旅遊。(記者黃仲明／攝影)
隨著各國邊境陸續鬆綁，旅遊業者爭取5月開放入境旅遊，7月開放出境旅遊。(記者黃仲明／攝影)

台灣3月7日起邊境解封，將開放外籍商務客赴台，且入境居家檢疫縮短為10天。旅遊業者昨發出聯合聲明爭取「357」鬆綁，也就是3月開放商務、5月開放入境旅遊、7月開放出境旅遊。指揮官陳時中說，3月7日放寬邊境後可預期案例會增加，在更多鬆綁前須先避免疫情爆發、評估新制成效。

下周一起邊境新制被視為是觀光復甦的第一步，不少旅遊業者都期待邊境盡快解封。台北市、新竹市、嘉義市等旅行商業同業公會則發出聯合聲明，指紐澳、泰國、新加坡等已實施接種兩劑免隔離，日本也鬆綁，越南則將在3月底開放，因此和台灣觀光策略發展協會提出「357」鬆綁建議，只要非重點高風險國家盼可優先開放。

台北市旅行商業同業公會說，屆時居家檢疫也建議從「10+7」改成「3+3」；若是「完全接種3劑疫苗免隔離入境」的政策時機成熟，甚至希望能取消隔離。

部分民眾則已等不及邊境解封，有不少旅行社近來頻頻接到旅客詢問電話，了解「機加酒」價格、何時開賣，又以日本、歐洲最熱門，甚至有旅行社接獲民眾客製化「包團」，想在暑假、國境解封前就先帶家人出國旅遊。

但衛福部預防接種諮詢委員會召集人李秉穎說，國外採「跳崖式解封」，一口氣放寬規定使病毒快速竄入社區，入侵沒打疫苗的兒童，兒童再傳給大人，導致疫情失守。台灣目前「漸進式解封」才是對的，只要持續戴好口罩、疫苗打好打滿，有機會在7月時「半解封」。

台大公衛教授陳秀熙也說，解封仍要慢慢來；各國是靠自然感染讓疫情下降，至少要四分之一人口感染過才可能，但台灣自然感染率極低，群體保護力主要來自疫苗，若效法歐美與病毒共存，恐會喪失17萬到29萬條人命。

陳時中說，香港最近疫情大爆發，值得引以為鑒。3月7日邊境放寬後，確診案例必然增加，民眾要做好自我管理，才能避免在社區爆發，評估新制成效後才能談後續鬆綁。

邊境 疫情 疫苗

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