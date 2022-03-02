台灣本土+4 長程機組員檢疫改5+5

台灣12到18歲青少年已注射BNT疫苗，但兒童開打仍遙遙無期。(本報資料照片)

台灣3月7日起邊境 鬆綁，開放商務客來台、縮短邊境檢疫至10天，機組員檢疫措施也同步放寬，已接種第3劑滿14天者，長程航班從「5+9」改為「5+5」，可1人1戶；短班則維持7天，但降為自主健康監測。

本土個案昨新增4例，桃園就占3例，均為米迪幼兒園延伸家庭群聚，同一家庭共有3名就讀於新街國小的孩子染疫，該群聚累計24人確診。另一例為台北市40多歲女性，與宗教聚餐相關。昨境外移入個案共40例，分別自菲律賓12例最多，另9例調查中。

羅一鈞表示，目前台灣感染源待釐清傳播鏈仍有6條，台灣累計15條本土Omicron序列傳播鏈。

指揮中心發言人莊人祥表示，3月7日起，長程航班機組員檢疫措施從「5+9」縮短為「5+5」，前提為機組員需接種滿3劑且適合一人1戶規定，可改為5天居檢加5天自主健康管理。但入境當日、第五日及第十日需PCR採檢；第七天則配合快篩採檢。

短程航班的部分，只要接種疫苗 追加劑滿14天者，入境後無須隔離檢疫，原本7天自主健康管理改成7天自主健康監測，但期間須進行兩次PCR檢測，兩次間採再增加一次快篩。

此外，台灣想要解封，專家認為應該先為兒童注射疫苗，否則一旦開放，等於在社區裡埋下一顆顆不定時炸彈；但中央疫情指揮中心卻表示，需等BNT 修改仿單；成大臨床醫學研究所教授謝奇璋認為這樣並不合理，歐美日等多國都已為5到11歲兒童注射BNT疫苗，若台灣兒童不能及時得到免疫力，解封的路途可能舉步維艱。

小兒免疫學專家謝奇璋表示，全球都在拚解封，台灣也不可能封太久，但是一旦解封、台灣5到11歲的兒童卻都還沒有打疫苗，可能會在學校傳染開來，一方面可能造成兒童重症（雖然重症比率比成人低），另方面也可能回家傳染給成人，如果成人注射疫苗不完整，也會有重症機會。