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疫情可控 雙鐵開放飲食 運動、拍照等7場合可脫罩

記者楊雅棠／台北1日電
疫情趨緩，雙鐵開放飲食，乘客得遵守保持社交距離、吃完仍戴上口罩，便可在車上飲食。 (本報資料照片)
疫情趨緩，雙鐵開放飲食，乘客得遵守保持社交距離、吃完仍戴上口罩，便可在車上飲食。 (本報資料照片)

3月1日起台灣防疫措施放寬，運動、室內外拍照、家人同車及談話性質工作時均可先拿下口罩，雙鐵開放飲食、賣場開放試吃，也可逐桌敬酒；另外，除了雙北、桃園及高雄等四都，其餘縣市醫院及長照機構均開放探視。

中央流行疫情指揮中心規定，民眾外出仍應全程戴口罩，但7大場合可不戴口罩，包括從事山林海濱活動、農林漁牧工作、泡溫泉及室內外運動、室內外拍照、家人同車以及談話性質工作；唱歌則須全程配戴口罩。

此外，雙鐵、客運等交通運具開放飲食；賣場、超市、市場開放試吃；宴席間開放逐桌敬酒敬茶，但實聯制、量體溫等仍需嚴格執行。5大機場和2大港口的篩檢站也從今起免篩檢和填寫健康聲明書。

醫院探病部分有條件開放，除了台北、新北、桃園及高雄市等，其餘各縣市長照機構、醫院均放寬探病及相關規則。探視者及訪客均需完成3劑疫苗接種14天或3個月內曾確診並解除隔離，另需出具探視日前3天內的自費篩檢陰性證明。

為鼓勵18歲以上尚未接種一、2劑新冠肺炎疫苗者盡速接種，指揮中心延長地方政府提供200元以下衛教品措施至3月31日。

口罩 篩檢 疫苗

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