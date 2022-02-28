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台本土+16 連8天個位數表現破功 桃園爆3家庭群聚

台灣新聞組／台北28日電 
指揮中心發言人莊人祥說，日前公布桃園一家三口家庭群聚，其中一名確診個案就讀某幼兒園，經擴大採檢287人，驗出10名陽性個案，分別為3個家庭。(圖：指揮中心提供)
指揮中心發言人莊人祥說，日前公布桃園一家三口家庭群聚，其中一名確診個案就讀某幼兒園，經擴大採檢287人，驗出10名陽性個案，分別為3個家庭。(圖：指揮中心提供)

連8天本土病例個位數的好表現破功，昨新增16例本土個案，再增至二位數。且桃園疫情升溫、新增11例，與前天桃園一家3口傳播鏈有關，感染場所分別是幼兒園及小學，共三家庭群聚，另還有一名國小老師，其中有六名是未滿10歲的小朋友。11例雖都輕症，但桃園市府仍匡列採檢逾千人、居家隔離，連衛生局長王文彥都說「這波疫情發展很快」。

其餘5例本土案例則來自新北，另有44例境外移入個案。

指揮中心發言人莊人祥說，日前公布桃園一家三口家庭群聚，其中一名確診個案就讀某幼兒園，經擴大採檢287人，驗出10名陽性個案（案20553至案20562），分別為三個家庭，其中一個家庭六人確診，另兩個家庭分別兩人確診，Ct值介於21.1至26.2。

桃園市長鄭文燦昨公布該幼兒園是觀音區米迪幼兒園，須停課14天，研判染疫途徑和之前加貝爾幼兒園情形相似，衍生確診者分屬三個家庭和一個國小老師。第一個家庭是案20554幼兒園小朋友確診，衍生就讀富林國小的一位哥哥、一位男老師確診，該國小150人居隔，也要停課14天。

另一個家庭則有六人確診，案20561、20562幼兒衍生父母親和兩位就讀觀音國小的哥哥確診。疫調後採檢兩個職場，其中一個是電子工廠採檢329人，另一個是觀音國小擴大採檢1036人，也停課14天，確診班級的師生列居隔。

第三個家庭為案20556幼兒感染父親，共兩位確診，家人的職場在蘆竹區，一樣疫調匡列。

鄭文燦說，須在最短時間內完成疫調、匡列架設防火牆，確保社區安全；米迪幼兒園除了幼兒園90人，還有5班課後照顧，都是觀音國小的學生，參加課後照顧的86人均居隔。王文彥強調這波疫情發展很快，總計目前幼兒園衍生傳播鏈確診者為五名幼童，三位小學生，一名老師和五名家長共14人。

新北則有四例為板橋涮涮鍋店的衍生個案，因新北衛生局採檢曾到店內消費約400多名民眾，驗出居住新店的同事確診，其父母和妹妹3人也確診。

另一例新北個案（案20567）則為宗教協會的衍生個案，於2月13日參加宗教協會聚餐，居隔期滿採檢後確診。

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