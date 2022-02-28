疫情趨緩…二二八連假 全台景點湧人潮

228連假第二天，碧潭風景區「水、陸、空」擠滿出遊人潮。（記者侯永全／攝影）

疫情 趨緩，二二八連假第二天天氣良好，全台各景點都出現人潮；新北市府估算各風景區遊客比平日多四成，中部山區滿是賞櫻 遊客，市區小吃名店更大排長龍，南台灣墾丁人潮不減，剛開幕的屏東菸葉館更湧入2萬多人。

台北旅遊人潮警示系統顯示，昨天上午戶外景點包括貓空、士林官邸、竹子湖、陽明公園及內湖白石湖等都亮「人潮擁擠」紅燈；各大商圈則是下午湧人潮，包括西門町、中正紀念堂、華山文創園區、松山文創園區亮紅燈，士林夜市及信義商圈等亮黃燈。

新北市十分、九份、碧潭、烏來、淡水等各大景點中午都出現人潮爆滿情形，新北市觀旅局表示，昨天風景區遊客眾多，比平常假日多出4成；老街包括三峽、鶯歌、烏來、石碇、平溪、十分、金山等地車潮到晚間8點左右才紓解。

新竹內灣、北埔老街等知名景點昨人潮塞滿滿，台中泰安櫻花季湧進1萬6000人賞櫻，南投溪頭湧入逾7000人，前往九族文化村賞櫻人潮達1萬5000人，清境農場有9300多人，打破去年最高紀錄8300人，遊客看表演坐不下還塞進步道 、草原上，福壽山農場「千櫻園」櫻花盛開，遊客凌晨1點就到場排隊。市區也擠滿人，彰化知名肉圓、爌肉飯名店排隊人龍更超過100公尺。

連假首日墾丁大街周邊訂房率幾乎滿房，大街人潮多，但買氣平平，前晚初估7000人次，昨天訂房率略下降。屏菸1936文化基地在連假前開幕，首日湧入2萬5000人次，昨天到下午3點多已有1萬8000人次進場，民眾大排長龍領取號碼牌才能進入場館。高雄王先生說，屏東菸葉館搭配科技聲光效果，感受以前菸葉場工作，讓人印象深刻。