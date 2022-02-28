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台下半年有機會全面免隔離 重拾正常生活還差這3步

記者邱宜君／台北28日電
台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，「提高接種率」和「完善治療模式」並不難，下階段目標就是確診和接觸者都不需隔離的正常生活。（本報資料照片）
台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，「提高接種率」和「完善治療模式」並不難，下階段目標就是確診和接觸者都不需隔離的正常生活。（本報資料照片）

3月7日起，台灣長期維持14天的入境檢疫天數、確診接觸者格移離天數，終於縮短為10天。距離正常的生活還有多遠？專家分析至少還有三步要走。前疾病管制局副局長施文題說，台灣自然感染率遠低於其他國家，長者完整接種率還不理想，放寬天數同時仍要有「保護脆弱族群」的配套措施。台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，「提高接種率」和「完善治療模式」並不難，下階段目標就是確診和接觸者都不需隔離的正常生活。

目前台灣累計2萬人確診，若隱性感染者不計，自然感染率僅千分之一；65至74歲三劑接種率61%，75歲以上三劑接種率48.5%。

施文儀表示，解封是必然趨勢，但台灣自然感染率很低，年長者疫苗覆蓋率還不夠又勸不來，所以解封的速度和形態，也不能完全跟著國外作法走，在更進一步放寬之前，除了持續提升高齡及重大傷病等脆弱族群的完整接種率，如果旅客入境後一定會與長者或脆弱族群有密切接觸，可能還是要另訂較嚴格的防疫規定。

指揮中心宣布3月1日起將輕症分流至加強版集中檢疫所，但專家都認為，這仍不是長久之計。施文儀建議，指揮中心應大量採購大量抗病毒藥物，並且廣發到基層診所，有疑似症狀的人就不用去醫院採檢，可在基層診所完成檢驗、確診、領藥流程，為醫院保留重症醫療量能。

黃立民表示，提高疫苗接種、完善治療模式是邁入下階段正常生活的兩大關鍵，做到這兩件事並不難，今年下半年就有可能做到。藥物充足之後，「抗病毒藥就要大方給」，總有一天一定要讓確診就像得到流感一樣，回家吃藥休息即可，接觸者不需要隔離，診所也不需要停診。多少抗病毒藥才算充足？黃立民表示，現在只買2萬人份實在太少了，依照2300萬人口估算，買個100萬人份也不爲過。

疫苗 醫學 防疫

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