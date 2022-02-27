台本土+6 連8天個位數 連假出遊3月鬆綁 專家憂病例增

台灣疫情趨緩，民眾紛紛出遊。二二八連假首日國道多處壅塞，石碇交流道因實施匝道儀控管制，下午時仍有長長車流排隊，慢慢上高速公路。（記者潘俊宏／攝影）

中央流行疫情 指揮中心昨天公布台灣新增69例COVID-19確定病例，分別為6例本土個案及63例境外移入，有40例為航班落地採檢陽性，另確診個案無新增死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這6例本土個案分布於台中、新北、宜蘭各1例，桃園有3例。

桃園新增3例為一家3口群聚個案，包含父母及小孩確診，其任職物流公司匡列70多人，幼兒園匡列95人，感染源待釐清。台中增1例新加坡籍驗船師確診，潛伏期曾到過麥寮港、台中港和高雄港，將進一步疫調釐清。新北及宜蘭各增1例確診者所衍生案例，累計8條不明傳播鏈。

台灣疫情連續8天單日確診個位數，3月將迎來部分鬆綁。二二八連假人流車流大增，民眾紛紛出遊聚餐，前疾管局長蘇益仁憂心，連假狂歡結束就要迎來3月鬆綁，稍有不慎將重演香港 指數型暴增慘況，尤其疫苗 覆蓋率與口服藥物遠遠不足，這兩條件沒有做好，台灣其實沒有解封的本錢。

蘇益仁擔憂，台灣過去防疫做太好原本是優勢，但卻成為解封的劣勢。目前台灣自然感染率不到1％，加上有150萬名長者沒打過疫苗或疫苗早失效，碰到Omicron變異株傳染力高，若出現下一波大流行，長者重症傷亡程度將遠勝過去年5月Delta的災情。

蘇益仁表示，3月採逐一鬆綁過於理想，病毒不會這麼聽話慢慢來，稍有不慎將重演香港慘劇。建議長者第3劑疫苗覆蓋率須達8成以上，且抗病毒藥物至少需20萬份因應，否則台灣要學歐美從邊境嚴管走向鬆綁，恐怕只會掃到「Omicron的颱風尾。」