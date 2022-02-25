疫情可控 入台檢疫縮短至10+7 將取消防疫警戒分級

3月起，口罩措施「部分放寬」，包括運動、拍照等將不用戴口罩。（記者黃仲裕／攝影）

台灣連續5日本土案例僅個位數，指揮中心評估「疫情 屬穩定可控」，宣布3月起放寬口罩 等六大防疫 措施，入境檢疫及居家隔離措施縮短至「10+7」。指揮官陳時中宣布，邁入「經濟防疫新模式」，認為Omicron引起的新冠疫情已不適合疫情警戒分級，3月後不再宣布警戒級別。

本報系聯合報報導，指揮中心宣布3月1日至31日，防疫措施適度鬆綁，包含放寬口罩配戴場域、雙鐵開放飲食、取消離島機場快篩及港口快篩措施，有條件開放北北桃高以外縣市醫院探病與長照機構探視。3月起，符合七大場合可免戴口罩、雙鐵開放飲食。

但對於在戶外是否可全面不戴口罩，指揮官陳時中說，戶外全部解禁需一步步來，「上樓梯很辛苦，下樓梯要小心」，全面解禁得再等等。

外出仍應全程戴口罩，但3月1日起，除原先從事山林海濱活動、農林漁牧工作、泡溫泉等不用戴口罩的場合外，新增四種例外情形，包括室內外從事運動、室內外拍攝照片、家人同車以及談話性質工作時，共計有七大場合皆可不用戴口罩；不過唱歌仍須全程配戴口罩。

3月7日起，邊境鬆綁，縮短入境檢疫及居家隔離措施，從現行「14+7」縮短至「10+7」，未來機組人員的檢疫措施也將調整。

伴隨台灣超過兩年的疫情警戒，將止於2月28日，陳時中表示，未來一步步朝「經濟防疫新模式」，改為每月滾動檢討，採取「加緊」或「放寬」宣布防疫措施。取消疫情警戒分級後，不代表指揮中心宣布解散，依傳染病開設，防疫期間依指揮官指示辦理。