入境台灣居家檢疫 3．7起改採1人1戶

隨國際疫情趨緩，指揮中心指揮官陳時中表示，自3月7日起，入境檢疫天數從14天縮短為10天，並且同步開放非本國籍商務人士到台。圖為桃園機場內，入境旅客在長廊上填寫檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

指揮中心評估，疫情 收斂，邊境 壓力雖大仍在可控範圍，宣布自3月7日起，入境檢疫及居家隔離天數從14天縮短至10天，並加上7天自主健康管理，也就是從「14+7」縮短為「10+7」；但因入境者對社區疫情風險大，居家檢疫採一人一戶，確診者接觸者居家隔離則採一人一室。

本報系聯合報報導，指揮官陳時中 說，邊境鬆綁象徵疫情現況將步入正常生活，走入經濟防疫新模式。檢疫措施鬆綁大原則都是入境檢疫和居家隔離從14天縮短至10天，發言人莊人祥說，無論是外籍商業人士、移工、境外生、國際醫療、離岸風電人員等對象，統統適用10天檢疫措施。

但檢疫方式分為「入境檢疫者」以及「確診者接觸隔離者」。陳時中說，自國外返台的入境檢疫者，若要採取居家檢疫一律採「一人一戶」為原則，若不符合規定，需自費至防疫旅館檢疫十天。

副指揮官陳宗彥說，一人一戶須符合三要件，第一是地點可為透天厝、共用門牌之連棟建物、同門牌地址不同樓層、頂樓加蓋、農舍、工療、倉庫，第二是上述檢疫地點需與其他棟、樓層及建物有不同獨立對外出入口，再者是有水、電、瓦斯及衛浴等足以供給基本生活居住設備；第三為經查訪確認資格才得以入住檢疫。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙說，鬆綁國門後得先觀察是否會對社區造成衝擊，未來國際疫情緩和、旅客量變多，下一波放寬可考慮「疫苗施打及保護力」給予不同限制，檢疫期可從十天再下縮至五天。檢疫方式調整後，他認為應讓無症狀或輕症採一人一室的居家隔離。

至於航空機組員現行的「5+9」檢疫規定亦研擬放寬。據了解，根據專家小組會議初步結論，朝已接種第三劑者，長班放寬為「5+5」，短班維持七天，但降為自主健康監測。