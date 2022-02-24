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普亭悍然入侵烏克蘭 拜登如何出招應對面臨考驗

新聞評論／俄經濟早與西方隔絕 拜登必須加碼制裁

台邊境鬆綁 3/7入境檢疫縮至10天、開放商務客

記者楊雅棠、許政榆、謝承恩／台北報導
(圖:指揮中心提供)
(圖:指揮中心提供)

隨國際疫情趨緩，指揮中心指揮官陳時中表示，依據現在疫情狀況，大方向將步入正常生活，宣布現在開始走向經濟防疫的新模式。因此自3月7日起縮短入境檢疫政策，檢疫天數從14天縮短為10天，並以在家一人一戶隔離為原則，最後再加上自主健康管理七天；另同步開放非本國籍商務人士赴台。除縮短檢疫天數外，指揮中心也自3月7日起縮短匡列者的隔離天數至10天。

陳時中表示，春節檢疫專案自去年12月14日實施，將再延長至今年3月6日止。自航班抵台時間3月7日零時起則改縮短入境居家檢疫天數為10天，並自第11天起接續自主健康管理7天。

檢疫以自宅或親友住所一人一戶為原則，如家戶無法符合檢疫條件，須入住防疫旅宿完成10天檢疫。同日入境的家屬或同住者，檢疫期間可同住，或於防疫旅宿同住一室，但單人房型小，建議以不超過兩人同住為原則。

檢疫期間將實施PCR檢測兩次，分別於入境時及檢疫第10天進行PCR檢測，將由地方政府安排至醫療院所或因地制宜規畫PCR檢測作業。檢測結果陰性者，期滿解除檢疫列管，接續自主健康管理7天。

(圖:指揮中心提供)
(圖:指揮中心提供)

另期間也將於檢疫第3天 、第5天、第7天以及自主健康管理期間第3天、第6-7天，各執行一次快篩，共五次家用快篩試劑檢；家用快篩試劑由各國際港埠人員於入境時發放。

除縮短檢疫天數外，指揮中心也同步開放外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動申請特別入境許可，中港澳人士因商務履約及跨國企業內部調動事由，可由我國邀請單位申請入境。

至於研判為確定病例的密切接觸者，居家隔離天數也縮短為10天。陳時中表示，以最後接觸日，非以匡列日計算為第0天，開始計算居家隔離至滿10天，隔離期滿前檢驗陰性者，解除隔離，並自第11天起接續自主健康管理7天。

隔離措施維持則以「一人一室」為原則。但經指揮中心專案核定、地方政府報經指揮中心同意或經地方政府衛生單位評估家中環境不適合者(如：居家隔離者無法有獨立的房間及廁所、住家環境有受病毒汙染之虞且難以即時確實清消，可能有環境汙染造成疾病傳播之風險等)，可公費送集中檢疫所隔離。

檢測措施則於經疫調匡列時、隔離期間出現相關症狀時，以及隔離期滿前進行PCR檢測；另新增兩次公費家用快篩試劑檢測，包括隔離第5至7天以及自主健康管理第6至7天時。

檢測 陳時中 防疫

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