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防疫鬆綁 3/1起飲食探病鬆綁 3/7檢疫居隔縮短

記者侯俐安／台北24日電
防疫二級警戒持續，指揮中心23日公布防疫鬆綁新規。(記者邱德祥／攝影)
防疫二級警戒持續，指揮中心23日公布防疫鬆綁新規。(記者邱德祥／攝影)

台灣二級疫情警戒維持到2月28日，行政院院長蘇貞昌今天在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為報告」，將維持現行疫情警戒標準，但自3月1日至31日適度放寬防疫措施；3月7起縮短入境檢疫措施，並縮短居家隔離措施，從現行14+7縮減為10＋7。

衛福部表示，全球疫情已過高峰趨緩，惟仍嚴峻，台灣疫情雖有本土病例出現，但逐漸穩定可控。經評估Omicron變異株特性、疫苗覆蓋率、醫療量能整備狀況，及國際防疫措施開放情形，將維持現行疫情警戒標準。

不過，這次也適度放寬防疫措施。衛福部指出，3月1日起，疫情警戒標準將放寬戴口罩，符合五種例外情形得免戴口罩，包含室內外運動、室內外拍照，以及自行開車、車內均為同住家人或唔同車者等。

另外，高鐵、台鐵、客運、船舶及航班將開放飲食；賣場、超市及市場試吃，及宴席逐桌敬酒等規範。另也取消赴離島機場／港口快篩措施。原本醫院禁止探病，也鬆綁到北北桃高醫院除例外情形禁止探病，其餘縣市均開放探病，已接種3劑疫苗或持康復證明，得免3日內篩檢陰性證明。

3月7日起縮短入境檢疫政策部分，將從現行14+7縮減為10＋7，居家檢疫10天及自主健康管理7天，期間須配合2次PCR檢測及4次快篩。

指揮中心也規畫3月7日起縮短居家隔離天數，由現行14+7縮減為10+7，配套措施以一人一室為原則等。

衛福部呼籲，防疫規定的放寬，是民眾與政府共同努力且積極配合的結果，防疫成果固守不易，請民眾不忘儘速完成COVID-19疫苗接種和主動落實防疫措施，才能獲得保護力與防護，逐步恢復正常生活，及各項經濟、旅遊活動。

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