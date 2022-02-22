蘇貞昌：疫情可控 防疫朝正常生活方向適當調整

蘇貞昌21日召開擴大防疫會議，表示疫情趨穩且可控，相關防疫規範會逐漸朝向正常生活的方向適當調整。(本報資料照片)

隨著台灣疫情 逐漸穩定，行政院長蘇貞昌昨召開擴大防疫 會議時表示，疫情趨穩且可控，相關防疫規範會逐漸朝向正常生活的方向適當調整。外界推測3月後會有更進一步放寬措施；交通部證實，已開始評估雙鐵車廂、客運、船舶、航班等海陸空運輸，在保持社交距離下，可放寬飲食規定，還需與指揮中心討論及獲同意。

指揮中心指揮官陳時中說，2月14日至20日的本土病例數，較前1周下降4成2，確定春節後疫情穩定、可控，放寬防疫措施勢在必行，預定3月中開放商務客入境，至於觀光客部分，目前還無法預估開放時程。

陳時中表示，朝向正常生活是必然方向，但依舊要維持戴口罩和保持社交距離，只是「強度」和「場所」的要求會變少，但不會全面放棄。

陳時中也提到，評估疫情控制效能的指標為病例再生數（Rt值），如能控制在1以下，就可縮短入境檢疫及居家隔離的天數。若數值值超過1.2，規範就要緊縮，否則200天可累計15萬人確診，3個月後會達到每天15000人確診的疫情規模。

此外，本土科學證據顯示，9成9確診者可在10天內驗出病毒，感染超過10天者病毒量與風險相對較低，再加上7天自主健康管理，應可維持在低風險、疫情可控的狀態。

至於國與國間如何開放邊境管制？陳時中表示，染疫率差不多的國家可對等的開放，如果不管該國疫情如何，就對等開放，「就會像洪水，一下子就把我們的防疫給沖垮。」

面對台灣準備邊境鬆綁，開放商務客，台北市旅行公會認為，紓困5.0專案被忽視，昨發聲明向蔡英文總統喊話，強調觀光業不應成為被忽視的少數，更號召觀光業界發起「1人1封信」活動，寄到總統信箱，為觀光產業生存權打拼。

台北市旅行公會也提出4點建議，包括制定國際觀光接待防疫實施SOP，開設接待防疫訓練課程，公佈食宿遊購行的業者名單，主管機關也應協助防疫訓練等。

台灣21日新增4名本土個案、45例境外移入個案。指揮中心指揮官陳時中表示，2例本土個案與煉油廠群聚相關，另2例分別與桃園航警群聚和房屋代銷衍生宗教協會群聚有關，「整體來說傳播鏈都在收斂中。」

指揮中心公布3起旅館 群聚事件，自去年12月至今，已累積14起防疫旅館群聚事件、22人染疫。3起防疫旅館群聚事件分別來自台北、新北及高雄，其中一例境外移入個案改判為本土個案，其餘2例個案則修改傳播鏈，原本被列為感染源不明的高雄砂石場事件，證實與高雄港群聚事件有關。

陳時中說，自大陸入境的境外移入個案（案18874）住在新北防疫旅館，檢疫期滿後確診，Ct值15，病毒量高，定序結果和隔壁房印度返台境外移入個案相同，改判為本土個案。

另外2起旅館群聚事件，一起為台北某防疫旅館，原礁溪長榮群聚衍生個案(案19340)，因和礁溪群聚個案於同時段赴美式飛鏢餐酒館用餐而被匡列隔離。但檢疫期滿採檢確診，Ct值僅16，經查隔離期間，旅館隔壁房為台北房仲案衍生的點點補習班群聚個案，兩人基因定序相同。

另一起為高雄砂石場首名感染者，自中國大陸返台的男子（案19530），在防疫旅館染疫，之後傳給家人，引發砂石場群聚感染。