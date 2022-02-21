台新增本土4例 3例陰轉陽 陳時中：整體疫情收斂中

（圖：中央流行疫情指揮中心提供）

台今天新增四例新冠肺炎本土個案，45例境外移入個案，無死亡個案。指揮中心指揮官陳時中 表示，其中三例為居隔陰轉陽個案，整體來說傳播鏈都在收斂中。

今日新增本土個案為1例男性、3例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲，其中兩例煉油廠群聚相關個案，分別為台南和高雄個案。染疫鋼鐵公司工程師（案19732）曾赴台南訪友，造成友人（案19862）確診；該名友人的兒子今天也確診，一家人全染疫。高雄個案則為染疫煉油廠員工（案19817）的女友。

桃園航警群聚也新增一例個案，為航警的媳婦，為居隔陰轉陽個案。

另外，2月20日公布確診的台北市北投區境外移入個案(案20028)，入境31天後染疫，其妻子也今天確診。陳時中表示，經疫調發現，這名境外移入個案和太太都曾於2月9日、同時段，去過染疫新北設計師前往的素食餐廳用餐，因此皆判為本土個案。

今日新增境外移入個案為25例男性、20例女性，年齡介於20多歲至80多歲，分別自美國(9例)、香港(3例)、荷蘭及澳洲 (各2例)、日本、丹麥、加拿大、新加坡 、馬來西亞、英國、孟加拉及德國(各1例)移入；另21例調查中。入境日介於今(2022)年1月15日至2月20日。

指揮中心指出，今年1月31日公布的案18874及2月19日公布之案20028境外移入病例，經基因定序及疫調後改判為本土病例。