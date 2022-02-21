境外移入？北市男返台31天才確診 專家：極端值

台灣20日新增四例本土新冠肺炎個案，及66例境外移入。其中一名北市50多歲男子從中國大陸入境31天後才確診，仍被判定為境外個案。 圖為北捷板南線示意圖。（本報資料照片）

台灣昨新冠疫情新增四例本土個案，以及66例境外移入，無新增死亡。其中，北市50多歲男子（案20028），1月18日從中國大陸入境31天後，2月18日PCR篩檢 才確診，仍被判定為境外個案。對此，台大兒童醫院院長黃立民表示，在境外就感染的可能性極低，但也不是說絕對不可能，「31天可說是極端值」。

本報系聯合報報導，指揮中心發言人莊人祥說，新增本土個案分別為2例宗教協會、1例煉油廠以及1例桃機航警群聚的衍生個案，屬於居家隔離中陰轉陽個案，對社區影響不大。

本土+4陰轉陽 宗教群聚已36染疫

案20099、20100為房屋代銷公司衍生宗教協會群聚的個案，整起群聚累計36人染疫。案20099為北市30多歲男性，與日前確診的北市內湖區某國小家長（案19930）為同事，2月15日曾有接觸史；案20100住新北，是2月13日一同聚餐、唱歌的宗教協會成員。

案20101則為居住台南20多歲女性，與鳳山家庭群聚的兒子（案19732）於2月12日有接觸史而被匡列，於居隔期間陰轉陽。台南衛生局說，當時相聚不到一小時，但歸仁家族十人已有三人確診，足見Omicron傳染力驚人。

台北中國時報報導，北市公布境外移入個案20028確診足跡，為50多歲男性，1月18日從大陸入境，採「7+7方案」，居家檢疫至1月31日，檢驗皆為陰性，後因出國需求，2月18日PCR篩檢呈陽性確診，Ct值29。

衛生局表示，該男子檢疫期間及期滿前均為陰性，入境後31天PCR採檢才陽性，目前匡列2名同住家人、92名風險對象居家隔離；至於入境31天後才確診，是否是在台灣被傳染？衛生局說，血清抗體已送檢驗，確認結果由中央判定。

據報導，感染科權威黃立民表示，該個案選擇「7+7方案」入境，期間與期滿都是陰性，且Omicron的潛伏期短，本土感染的機率較大，可能是防疫旅館 或社區都不能排除，中央須針對他住過的防疫旅館調查是否有其他人感染。