我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

境外移入？北市男返台31天才確診 專家：極端值

台灣新聞組／台北21日電
台灣20日新增四例本土新冠肺炎個案，及66例境外移入。其中一名北市50多歲男子從中國大陸入境31天後才確診，仍被判定為境外個案。　圖為北捷板南線示意圖。（本報資料照片）
台灣20日新增四例本土新冠肺炎個案，及66例境外移入。其中一名北市50多歲男子從中國大陸入境31天後才確診，仍被判定為境外個案。　圖為北捷板南線示意圖。（本報資料照片）

台灣昨新冠疫情新增四例本土個案，以及66例境外移入，無新增死亡。其中，北市50多歲男子（案20028），1月18日從中國大陸入境31天後，2月18日PCR篩檢才確診，仍被判定為境外個案。對此，台大兒童醫院院長黃立民表示，在境外就感染的可能性極低，但也不是說絕對不可能，「31天可說是極端值」。

本報系聯合報報導，指揮中心發言人莊人祥說，新增本土個案分別為2例宗教協會、1例煉油廠以及1例桃機航警群聚的衍生個案，屬於居家隔離中陰轉陽個案，對社區影響不大。

本土+4陰轉陽 宗教群聚已36染疫

案20099、20100為房屋代銷公司衍生宗教協會群聚的個案，整起群聚累計36人染疫。案20099為北市30多歲男性，與日前確診的北市內湖區某國小家長（案19930）為同事，2月15日曾有接觸史；案20100住新北，是2月13日一同聚餐、唱歌的宗教協會成員。

案20101則為居住台南20多歲女性，與鳳山家庭群聚的兒子（案19732）於2月12日有接觸史而被匡列，於居隔期間陰轉陽。台南衛生局說，當時相聚不到一小時，但歸仁家族十人已有三人確診，足見Omicron傳染力驚人。

台北中國時報報導，北市公布境外移入個案20028確診足跡，為50多歲男性，1月18日從大陸入境，採「7+7方案」，居家檢疫至1月31日，檢驗皆為陰性，後因出國需求，2月18日PCR篩檢呈陽性確診，Ct值29。

衛生局表示，該男子檢疫期間及期滿前均為陰性，入境後31天PCR採檢才陽性，目前匡列2名同住家人、92名風險對象居家隔離；至於入境31天後才確診，是否是在台灣被傳染？衛生局說，血清抗體已送檢驗，確認結果由中央判定。

據報導，感染科權威黃立民表示，該個案選擇「7+7方案」入境，期間與期滿都是陰性，且Omicron的潛伏期短，本土感染的機率較大，可能是防疫旅館或社區都不能排除，中央須針對他住過的防疫旅館調查是否有其他人感染。

防疫 旅館 篩檢

上一則

搶劫網紅「丟丟妹」叔父 1嫌逃亡半個月自轟亡

下一則

福島食品即起解禁 蘇貞昌：政府會嚴謹把關食安

延伸閱讀

以色列放寬防疫管制 沒打疫苗旅客下月起可入境

以色列放寬防疫管制 沒打疫苗旅客下月起可入境
日本3月重啟國境 產經記者實測入境：至少乾等8小時

日本3月重啟國境 產經記者實測入境：至少乾等8小時
群聚延燒 陳時中：不影響3月商務客入境

群聚延燒 陳時中：不影響3月商務客入境
刻意淡化疫情？游淑慧批陳時中：腳底抹油準備選北市長

刻意淡化疫情？游淑慧批陳時中：腳底抹油準備選北市長

熱門新聞

台指揮中心舉行記者會。由左到右：指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

台邊境鬆綁 檢疫擬縮至10天 採1人1戶 最快3月中實施

2022-02-14 12:28
台灣衛福部長陳時中表示，將從商務旅客開始鬆綁，不限制入境人數 。記者曾吉松／攝影

陳時中：商務客入境台灣 全面開放

2022-02-16 16:47
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者謝承恩／攝影)

台邊境鬆綁 擬先開放外國觀光客赴台

2022-02-15 03:48
貨櫃車勾斷電線卡在路中，民眾看見長榮海運貨櫃，以為自己眼花。記者林昭彰／翻攝

長榮海運貨櫃「又卡住了」 在窄路進退不得還勾斷電線

2022-02-17 10:28
徐立德。（本報資料照片）

台90歲前資政徐立德要和小35歲妻離婚 最高法院准了

2022-02-17 22:30
68歲林崑海在政壇有舉足輕重影響力，養病期間，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人都曾到高雄探視。(本報資料照片)

三立電視台董事長林崑海病逝 68歲傳奇人生落幕

2022-02-14 20:49

超人氣

更多 >
南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠
1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4
封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防

封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防
圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見

圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見
普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍

普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍