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群聚延燒 陳時中：不影響3月商務客入境

台灣新聞組／綜合20日電

宗教團體聚餐群聚延燒，且一名參與餐會的國中生傳染給同班同學，是否影響解封時程？指揮中心指揮官陳時中表示，疫情需持續觀察，但不影響3月開放商務客入境腳步；至於台灣何時放寬口罩禁令？他指出，口罩自我防護效果好，將來不會放棄戴口罩，但對於戴口罩場合會有限度的限制。

宗教團體聚餐群聚累計34人染疫，專家認為，必須觀察兩波傳播期，也就是要到3月初，才知疫情是否擴散，如此是否影響3月開放商務客入境？「這大概是不會影響。」陳時中說，將持續觀察及進一步評估。

美國有多州放寬口罩規定，國人口罩令何時解除？陳時中表示，「對台灣來講，口罩對自我防護好，將來不會放棄戴口罩，但對於戴口罩場合會有限度的限制。」他指出，在室內若長時間待著，戴口罩防疫仍是較好的方式，且對防治流感有效，未來將根據疫情狀況訂定配套措施。

有專家建議，唱歌每20分鐘應換口罩。陳時中表示，一般戴口罩是為了避免接觸到外來的病菌飛沫，如果是聽歌的人，沒必要20分鐘換一片，至於唱歌的人若想謹慎一點，並不反對，不過他個人認為沒有頻繁更換口罩的必要。

指揮中心是否再祭出獎勵金催打第三劑？陳時中表示，打疫苗是民眾權利也是義務，目前疫苗量充足，呼籲民眾接種降低染疫重症風險。

此外，台灣19日新增8例本土，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，有4例為佛道雙修協會聚餐相關人員，3例為竹南市場攤商與砂石場個案相關，餘一例為新北加強版防疫旅館醫護人員染疫，感染源待釐清。佛道雙修協會聚餐相關傳播鏈已進入第3波感染，宣布成立專案，相關接觸者送集中檢疫所隔離。

口罩 陳時中 疫情

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