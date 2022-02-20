插管難擋病患嘔吐 染疫醫：20萬補償換不回健康肺

去年五月本土疫情爆發造成多位醫護染疫，有人癒後飽受「新冠後遺症」困擾。有醫師拿到防疫補償金僅六點五萬元，同儕大嘆人命不值。圖非當事人。（本報資料照片）

醫護染疫不得已，最近一位染疫醫師拿到防疫 補償金6.5萬元（新台幣，下同，約2330美元），同儕不平，大嘆人命不值。據本報系聯合報報導，這位醫師當天為幫一位患者插管，同時協助的醫護和清潔、傳送員及警衛，累計10人確診。他說自己是輕症，補償金額少，一位肺部三成纖維化的同事拿到20萬元，但這20萬換不回健康的肺。

衛福部去年3月宣布將醫護染疫補償金上限，從35萬元提高至100萬元，但去年5月本土疫情 爆發造成許多醫護染疫，北市聯醫陽明院區更是「重災區」，多位醫護癒後飽受「新冠後遺症」困擾，體力大幅下降、半夜胸痛驚醒，更有工作人員因家人染疫死亡，就此離開，不願意重回醫院工作。

這位獲6.5萬元補償的胸腔科醫師說起染疫情形，歷歷在目。去年6月疫情高峰，天天都有肺浸潤患者急須插管治療。當時他遇到插管困難的百公斤病患，「病患一邊插管，一面嘔吐，不時要監測血氧，除了我和三名護理師，還有麻醉主任、麻醉護理師。」大家穿起全套隔離衣協助，最後有五人染疫，此外急診室的清潔、傳送人員及警衛也被波及，同天累計10人確診。

胸腔科醫師表示，他被嘔吐物噴濺感染住院10天，使用瑞德西韋治療，出院後自主健康管理，累計停工一個月，薪資大打折，卻僅獲6萬5000元。但另一位醫師更嚴重，使用高流量氧氣鼻導管治療，停工兩個月，肺部三成纖維化，永遠無法恢復，獲賠20萬元。

清潔和傳送人員也受創嚴重，一位住院兩個半月，走沒幾步路就開始喘，「四成肺功能喪失，就算拿30萬又如何？」；另一位雖為輕症，但先生也因此染疫，重症往生，「先生過世後她非常憂鬱，最後這兩位都辭職了。」

醫師問她是否在意自己拿多少？她一點也不關心。對她來說就算拿到100萬，也換不回先生。

他說，現在還有許多院內醫護持續在胸腔科醫師蘇一峰門診治療，對於政府畫大餅開支票 ，卻沒替第一線奮鬥的醫護送暖，感到心寒。