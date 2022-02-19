清零社會成本太高 柯文哲：撐不久

高雄新增兩例都曾北上參加佛道雙修協會聚餐、歡唱，其中一人是國巨高雄楠梓廠員工，衛生單位18日到場開設臨時篩檢站。(記者劉學聖／攝影)

台北市長柯文哲 昨主持防疫記者會指出，台北市還是相當乾淨，但代價相當高。他說，打疫苗 沒有保證不會感染，感染不保證不會住院，只是比較少，現在為了維持社會清零，成本太高了，「我猜撐不久了」。

柯文哲也說，從2003年的SARS來看，群聚吃飯最危險，家戶感染也是吃飯，反而公共運輸感染沒有案例，都是群聚吃飯，口沫橫飛，這的確是問題，如果開放也是群聚吃飯最慢。

柯文哲說，他仍主張用疫苗護照，疫苗打滿打好，不容易被感染，萬一被感染重症機會也低，且藥物出來，馬上確診吃藥，一個療程吃5天還可以忍受，他主張用疫苗護照就解禁，昨天單單一案例，居隔400多個，而且還在圈，為了一個案例，這長期下去怎麼辦？

柯文哲說，雖然中央一直不准北市疫苗護照，不讓台北通直接健保資料庫，台北通疫苗護照用綠燈黃燈紅燈，但中央有中央的看法，他也沒有去勉強，但一個人確診，居隔五、六百人，這玩得下去嗎。

此外，本土疫情昨增16例個案，有15例為房屋代銷延伸宗教協會聚餐個案，相關群聚累計24例，外界憂心成西堤餐廳傳染鏈的翻版。疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，「佛道雙修協會」聚餐與會者達80多人，其中25人續攤唱歌，當中驗出13人染疫，傳播鏈是否擴大，還需觀察2至3天。

陳時中表示，從宗教協會聚餐確診的24例分布來看，雙北19例，高雄3例，台南2例，「皆在同個傳播鏈，是一個好消息。」但案例由北到南，職業不同且接觸的人也多，「這傳播鏈需要高度注意」，目前並無取代高雄及桃園等大規模傳播跡象。