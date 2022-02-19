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匡列隔離住旅館政府全埋單 6000人可追回費用

台灣新聞組╱台北19日電
指揮中心宣布，經地方政府安排至防疫旅宿進行居家隔離者，中央概括承受檢疫費用，預估6000多人可拿回隔離費用。(本報資料照片)
指揮中心宣布，經地方政府安排至防疫旅宿進行居家隔離者，中央概括承受檢疫費用，預估6000多人可拿回隔離費用。(本報資料照片)

台灣Omicron本土疫情讓不少民眾與確診者足跡重疊遭匡列、隔離，住防疫旅館必須自費，引發民怨。指揮中心昨天宣布，自去年12月14日至昨天，經地方政府匡列為確診個案的密切接觸者、並安排至防疫旅宿進行居家隔離的人，將由中央概括承受檢疫費用，預估將有6000多人可拿回隔離費用。

部分民眾因自費住防疫旅館而經濟負擔沈重，紛紛投訴民意代表。國民黨立委曾銘宗昨表示，今年春節期間高達1萬6000人遭匡列隔離，民眾並非從境外返台，卻要自費住防疫旅館，不公平也不合理；且防疫紓困特別預算金高達8400億元(台幣，下同，約299億美元)，中央應全額負擔。

中華民國防疫學會理事長王任賢則指出，傳染病防治法僅第58、59條檢疫措施明定「得徵收費用」，但中央援引第48條要求民眾隔離，條文中並無規定須徵收費用。王任賢認為，指揮中心錯誤引用法條，政府若執意民眾必須在防疫旅館隔離，應負擔費用。

陳時中昨天表示，隔離者因配合政策而有所犧牲，原則上不應多負擔防疫旅館費用。考量民眾接受隔離是為了配合防疫政策，加上各縣市補助參差不齊，因此相關費用中央決定概括承受，一律由中央預算支應。

陳時中澄清，防疫紓困特別預算金，衛福部預算共1827億元，包括防疫預算約1465億元、紓困預算約361億元，預計將以此筆預算支應防疫旅館費用。

另外，紓困條例中，受隔離、檢疫者和其照顧者可依規定申請防疫補償每日1000元，陳時中表示，原紓困條例規定不得重複申請補助，但此次發放補助防疫旅館費用，與個人每日1000元補償互不牴觸，符合資格民眾依舊可申請。

防疫 預算 旅館

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