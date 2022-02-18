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台本土+16例 匡列隔離 政府埋單

記者許政榆、謝承恩、陳雨鑫／台北報導
台灣指揮中心宣布，自去年12月14日至18日，經地方政府安排至防疫旅宿進行居家隔離者，中央概括承受檢疫費用，預估將有六千多人拿回隔離費用。本報資料照片
台灣指揮中心宣布，自去年12月14日至18日，經地方政府安排至防疫旅宿進行居家隔離者，中央概括承受檢疫費用，預估將有六千多人拿回隔離費用。本報資料照片

台灣Omicron本土疫情讓不少民眾與確診者足跡重疊遭匡列、隔離，住防疫旅館必須自費，引發民怨。指揮中心18日宣布，自去年12月14日至18日，經地方政府匡列為確診個案的密切接觸者、並安排至防疫旅宿進行居家隔離的人，將由中央概括承受檢疫費用，預估將有6千多人可拿回隔離費用。

藍委籲政府全額負擔

部分民眾因自費住防疫旅館而經濟負擔沈重，紛紛投訴民意代表。國民黨立委曾銘宗18日上午在國策會論壇表示，今年春節期間高達1萬6千人遭匡列隔離，民眾並非從境外返台，卻要自費住防疫旅館，不公平也不合理；且防疫紓困特別預算金高達8,400億元，中央應全額負擔。

中華民國防疫學會理事長王任賢則指出，傳染病防治法僅第58、59條檢疫措施明定「得徵收費用」，但中央援引第48條要求民眾隔離，條文中並無規定須徵收費用。王任賢認為，指揮中心錯誤引用法條，政府若執意民眾必須在防疫旅館隔離，應負擔費用。

陳時中：中央概括承受

陳時中在18日下午的直播記者會表示，隔離者因配合政策而有所犧牲，原則上不應多負擔防疫旅館費用。考量民眾接受隔離是為了配合防疫政策，加上各縣市補助參差不齊，因此相關費用中央決定概括承受，一律由中央預算支應。

陳時中澄清，防疫紓困特別預算金，衛福部預算共1,827億元，包括防疫預算約1,465億元、紓困預算約361億元，預計將以此筆預算支應防疫旅館費用。

與防疫補償金不牴觸

中央將訂定辦法，近兩日發文地方政府，由地方政府協助民眾造冊申請。另外，紓困條例中，受隔離、檢疫者和其照顧者可依規定申請防疫補償每日1千元，陳時中表示，原紓困條例規定不得重複申請補助，但此次發放補助防疫旅館費用，與個人每日1千元補償互不牴觸，符合資格民眾依舊可申請。

陳時中表示，成為密切接觸需要居家隔離者，因特殊狀況無法居家隔離，要到集中檢疫所隔離，從過去到現在都如此，以後也不會例外；但最近部分縣市政府要求密切接觸者至防疫旅館隔離，台北、新北、高雄、台中、桃園有補助，但其他縣市作法並不一致，中央決定一律由中央預算處理，不讓隔離者增加隔離費用。

宗教唱歌團「高度注意」

台灣國內18日新增67例確診案例，分別為16例本土個案及51例境外移入，其中16例為航班落地採檢陽性，無死亡個案。

18日的16例本土病例，陳時中指出，1例為居家隔離陰轉陽案例，與高雄煉油廠傳播鏈相關，為鋼鐵公司工程師之子，因父親確診被匡列；其餘15例為新店設計師與房屋代銷職場相關衍生宗教歌唱聚餐團，該群聚累計24人確診，雙北匡列多人積極篩檢，「需要高度注意」。

防疫 預算 旅館

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