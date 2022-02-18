台新冠密接者被隔離 不用自費 陳時中：中央概括承受

陳時中今宣布，確診個案密切接觸者隔離，不論是地方政府自己付錢、或是個人付錢，皆由中央預算處理。(圖:指揮中心提供)

近日台灣不少民眾因與確診者有重疊足跡，導致被匡列、隔離，但不少民眾被要求自費居住防疫旅館，引爆民怨。指揮中心指揮官陳時中 今宣布，確診個案密切接觸者隔離，不論是地方政府自己付錢、或是個人付錢，皆由中央預算處理。

針對近期隔離者自付費用引發爭議，陳時中今表示，我們再三強調，被隔離者是配合政策、有所犧牲，原則上不會多負擔防疫旅館的費用，這段期間時序三申五令，若因專案需居家隔離，特殊狀況無法居家隔離者要到集中檢疫所隔離，從以前至今皆按這此方法。

陳時中說，以後不會有例外，但有到防疫旅館的費用，有些地方政府負擔，包括台北、新北、高雄、台中、桃園也有補助，但各縣市參差不齊，這部分中央會概括承受，目的是希望受隔離者不會因此增加費用額度的傷害。

陳時中說，近兩天會發文給地方政府，若地方政府確定要讓民眾到防疫旅館，不管是地方政府自行負擔費用，或是個人付錢，一併都由中央預算處理。

指揮中心今宣布，確診個案密切接觸者隔離補助原則，110年12月14日至111年2月14日期間，經地方政府匡列為COVID-19確診個案之密切接觸者，並安排至防疫旅宿進行居家隔離者。

指揮中心表示，補助原則以中央概括承受，地方一起解決問題，中央訂定方法，地方造冊申請。使受隔離民眾免負擔防疫旅宿費用為原則。