房屋代銷群聚再+10 疫情燒到台東

指揮中心昨天宣布新增14本土病例，其中房屋代銷公司相關案例再增10人，疫情 首度進入台東。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 指出，14例中僅3例為居隔中陰轉陽個案，餘11人為新匡列個案，目前以「高雄鳳山煉油廠延伸紅茶店案」及「設計師延伸房屋代銷案」這兩條傳播鏈最讓人擔心。

新店設計師延伸房屋代銷個案新增10例，全案累計15人；高雄砂石場相關新增2例，另有三人重驗後並無確診，已移除案號，全案累計36例；紅茶牛奶 店員延伸煉油廠的個案增一例，全案累計8人，定序跟高雄港相關；桃機航警案相關增1例，全案累計3人。煉油廠全廠區員工（含包商）3000多人PCR採檢，檢驗結果全數陰性。

新北市新增七例本土確診案例，其中有五例與北市房屋代銷人員參加KTV聚會有關，其中，有北市旅行社主管帶著兒子出席KTV聚會確診，除兒子就讀的國中全校停課三天外，旅行社主管前天搭機至台東監督90人旅行團行程，入住飯店不久接獲通知與確診者有接觸，採檢結果為陽性確診，入住的酒店及餐廳業者停業一天，台東正氣路觀光夜市休業一天，同班機乘客，已由指揮中心匡列通知。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，新店設計師案根據Ct值變化來看，最初源頭疑為代銷公司人員（案19859），發病較早，再延伸至聚餐團，後續仍要疫調確認。鳳山煉油廠及紅茶牛奶店傳染鏈，一度以為源自境外及旅館群聚，後續研判為社區感染，是否高雄隱藏傳染鏈有關，須進一步調查。

相較國外，台灣染疫率仍低，外界盼比照日本重啟出國旅遊，旅行社悄悄上架日本自由行產品。4月能否縮短居檢至七天，陳時中表示，要等商務客縮短十天措施運行順暢，疫情須獲控制才會再考慮。