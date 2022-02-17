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新聞評論／強迫匡列民眾自費 政府是在掠奪百姓

聯合報社論
圖為桃機第二航廈準備辦理出境的旅客。(記者黃仲明／攝影)
圖為桃機第二航廈準備辦理出境的旅客。(記者黃仲明／攝影)

政府的隔離政策最近出現重大爭議，有民眾因足跡與確診者重疊而遭匡列，被強制送進防疫旅館隔離，最後竟要自行支付4萬多元(台幣，以下同)的住宿費用。這些民眾並未染疫，亦非從境外回台，他們只是配合政府政策接受隔離，竟要付出這麼高的代價，明顯不合理。陳時中對此支吾以對，稱接觸者可以在家一人一室隔離，或到集中檢疫所隔離，不應由民眾負擔防疫旅館費用。這種說法，顯示他在裝傻或不進入狀況。

現實情況是，許多民眾因足跡與確診者重疊而被匡列，從叫防疫計程車起就要自費，直到14天隔離結束，費用驚人。更極端的情況，像高雄市年前的雷厲風行，民眾還在餐廳用餐，不由分說就被趕上遊覽車載走，完全不給他們居家隔離的機會。如果是一家五口同遭隔離，費用即高達20萬元；這對一般家庭是個意外的沉重負擔，民眾當然不滿。

試想，民眾因犯法而坐牢，還可以免費吃牢飯；但被匡列的民眾是無辜的，即使沒染疫也要被限制自由，最後還要自己支付食宿費用。有人吃個壽司、看個電影，就被列為感染「嫌疑犯」，不僅失去14天自由，還損失大把鈔票。這種要民眾「無罪花錢坐牢」的生意，恐怕只有威權政府做得出來，假防疫之名壓榨百姓，做起來堂而皇之毫不臉紅。

也正因為政策太不合理，最近網路上流傳「擔心被隔離，不掃實聯制」的說法，以避免被政府無端強制匡列隔離而付出慘重代價。可見，政策太不合理，會引起民眾的抗拒；守法的百姓莫名受到懲罰，會逼著大家學習鑽漏自保。政府的威信不保，是它言行不一所致。

進一步看，政府要求遭匡列的民眾自費隔離，其實違反了《新冠肺炎防疫及紓困振興特殊條例》的規定。該法第三條規定，凡接受居家隔離檢疫或集中隔離檢疫者，只要隔離期間未違反規定，隔離結束後即可申請「防疫補償」。問題在，指揮中心去年擅自改變規則，將原本頗具彈性的「居家隔離」及「居家檢疫」取消，一律改為在「防疫旅館」執行。如此一來，方便了地方政府的執行，也讓防疫旅館有利可圖，卻苦了一般百姓，要為此付出昂貴的防疫代價。

隔離民眾一律住宿防疫旅館的規定，一開始主要是針對「境外移入者」，因此一般民眾感受不深；認為搭機入境者大半更有錢，所以付出數萬元防疫旅館費用也是理所當然。誰料，政府最近得寸進尺，竟將這項辦法用於本土的「匡列對象」，且往往一匡列就是一籮筐，一般民眾才漸漸感受到相關規定的不合理：其一，特別條例明訂民眾可以居家隔離，為何指揮中心片面取消？其二，條例明訂配合隔離民眾可以申請補償，為何現在申請不到？其三，匡列民眾自願配合政府防疫，卻要付出高昂費用，這根本是掠奪。

新冠疫情進入第三年，不僅許多防疫規定在執行上漸漸變形走樣，民眾的權益也不斷受到剝奪。這些，全都是蔡政府為了創造防疫佳績，以防疫之名加諸於民眾的包袱。依照《新冠防疫及紓困特別條例》，民眾若配合防疫隔離可以申請補助，如今，卻只剩下北市等少數地方政府還維持些許補助，其餘則要求民眾「自行負擔」。究其原因，不外是政府大肆揮霍發放其他補貼或用於宣傳，包括發行五倍券等，提前把8000多億元的經費花費殆盡。所以，如今只能把所有負擔轉嫁給百姓，壓榨他們的荷包。

比起政府對農民不斷的補貼，被政府劫掠的民眾情何以堪？

防疫 旅館 紓困

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