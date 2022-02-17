「時勢所逼」 陳時中：台灣下半年邊境非開不可

衛福部長陳時中表示，將從商務旅客開始鬆綁，不限制入境人數 。(記者曾吉松／攝影)

許多國家決定解封，與病毒共存，衛福部部長陳時中 昨天接受本報系聯合報專訪表示，「為了不讓台灣經濟與其他開放邊境 的國家相差太多，勢必開放邊境」，首波開放商務客入境，採「全面開放」；未來入境檢疫天數可能再縮短，「下半年起國門非開不可，以免經濟競爭能力差人一大截」，陳時中形容，這是「時勢所逼」。

陳時中宣布縮短入境檢疫天數，預估一個月內全球疫情 往下降。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，「只要沒有病毒變異來攪局，類流感化將是新冠病毒與人類共存的最後一站」。陳秀熙說，如果3到5月順利「動態清零」，台灣可望於6月進入「類流感化」階段，屆時備妥次世代疫苗及口服藥，邊境開放，入境者不必居家隔離，也無須執行高強度疫調。

「台灣終結疫情之路，必然更加辛苦。」陳時中說，許多國家防疫策略為「與病毒共存」，這是時勢所逼，因為已有兩、三成人口染疫，甚至一半以上民眾染疫，開放邊境就沒有安全及安心等問題。但台灣染疫率低，眼前雖然不必「與病毒共存」，「但下半年起國門非開不可，以免經濟競爭能力差人一大截」，這是另一種「時勢所逼」。

陳時中強調，台灣於疫情終結或後疫情時代，必須展現商業實力，把經濟基礎打得更好，為不影響台灣競爭力，必須開放邊境，但過程勢必辛苦，且需謹慎小心，一步一步來，不採取一次性全面放寬方式，才能避免疫情失控。

陳時中表示，將從商務旅客開始，不限制入境人數，期間觀察台灣防疫及醫療量能，目前將輕症患者送到集中檢疫所及防疫旅館，日後入境人數增加，必須確保醫療量能不受影響。開放後，若本土疫情控制良好，現階段規畫十天居家檢疫天數將再縮短，已朝這方向思考，「預估一個月可判斷出來」。

至於台灣民眾何時可以出國旅遊？陳時中說，「危邦不入，疫情高的不去，謀定後動，看清楚國際情勢及當地情況才考慮」。