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台首見Omicron奪命 8旬洗腎婦確診16天病逝

台灣新聞組／綜合16日電

台灣維持1個月以上零死亡個案紀錄，15日新增一例新冠死亡個案，是Omicron本土疫情相關案例首見病逝，個案為80多歲洗腎婦人（案18138），桃園金嗓歌友會案有關，確診後住院16天內病逝，曾打過兩劑AZ疫苗。此外，台灣15日另新增45例確診，分別為5例本土病例，境外移入40例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，案18138是桃園金嗓歌友會確診計程車司機（案17368）曾乘載過的乘客，具慢性病史，匡列為相關接觸者，因有就醫需求，於今年1月10日由衛生單位安排住院隔離。

案18138打過2劑AZ疫苗，是在去年9月接種，於今年1月19日隔離期滿前採檢確診，繼續隔離治療，確診住院期間曾使用過瑞德西韋，原本在經歷過2次PCR檢測陰性後，準備在2月4日解隔離出院，不料個案卻在當天早上被發現無呼吸心跳。經專家研判，案18138仍歸類於新冠死亡個案。

此外，台灣第三劑疫苗覆蓋率終於突破三成，為加強打氣，第23期疫苗平台於16日上午10時起上線，提供158萬3766劑疫苗，其中莫德納疫苗約占五成。至於想接種第一、二劑者無法透過平台預約，只能至醫療院所、衛生所詢問及接種。

高端疫苗14日也獲巴拉圭的EUA緊急使用授權，陳時中表示，高端在巴拉圭仍採免疫橋接作法，實驗結果與台灣雷同，一致性高，相信未來會得到更多國家認同。

高端疫苗 陳時中 疫情

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